Beautiful: Hope e Carter silureranno Steffy e prenderanno il controllo della Forrester nelle puntate americane della Soap?

La liaison tra Hope e Carter potrebbe risultare molto pericolosa per Steffy. I due ragazzi, sfruttando un momento di debolezza della Forrester, potrebbero cercare di liberarsi di lei e prendere il suo posto come CEO dell'azienda. Ma succederà davvero nelle puntate americane della Soap, presto in arrivo su Canale?

Hope e Carter potrebbero mettere Steffy in grande difficoltà. Nelle prossime puntate americane di Beautiful le azioni di Ridge potrebbe rivelarsi fatali per il futuro in azienda di sua figlia e potrebbero minare, definitivamente il suo ruolo di leader della Forrester Creations. La figlia di Brooke potrebbe sfruttare il momento di debolezza della sua sorellastra per silurarla e liberarsi di lei, facendole perdere il suo posto di CEO dell’azienda di famiglia. Ma a favore di chi? Suo, di sua madre o del suo inaspettato alleato? Le trame della Soap si infittiscono!

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Carter, una coppia pericolosa

Partiamo dal raccontarvi cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful. Nei nostri articoli precedenti sulle anticipazioni americane di Beautiful abbiamo rivelato che Carter è alla ricerca della sua rivincita e che tra lui e Hope si è creata una strana e inaspettata storia d’amore, che li sta spingendo a spalleggiarsi vicendevolmente. I due hanno dichiarato di sostenere l’uno le idee dell’altro e la cosa ha inquietato persino Brooke, che li ha beccati in flagrante nell’ufficio della figlia. Il Walton ha promesso grandi novità per l’azienda e la Logan crede che i suoi progetti siano lungimiranti e che dovrebbero presto essere attuati mentre l’avvocato sostiene a gran voce di voler puntare sulla Hope For The Future e non solo salvarla ma renderla proprio la linea di punta del futuro della Forrester. È chiaro che questa relazione stia aiutando entrambi a cavalcare l’onda del successo e che possa diventare molto pericolosa per Steffy.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy perde la sua autorità?

Hope e Carter si stanno spalleggiando ormai da qualche tempo e Steffy si è resa conto che qualcosa non va nel Walton e ha supposto, prendendoci in pieno, che Hope lo abbia in qualche modo stregato. L’avvocato è effettivamente preso dalla figlia di Brooke e non smetterà di proteggerla dagli attacchi di Steffy. Nelle puntate americane della Soap, Carter ha alzato la cresta e ha difeso la Logan urlando contro la Forrester durante un battibecco tra le due donne e ha mostrato palesemente di non avere stima per la rampolla di Ridge e di non riconoscere nemmeno la sua autorità, visto che ha deciso di alzare la voce con lei. E la cosa finirà per degenerare, visto che Ridge ha preso una decisione alle spalle della figlia e, senza volerlo, ha finito per screditarla agli occhi di tutti. Sì, l’aver cambiato una decisione della sua co-CEO senza avvisarla e senza minimamente curarsene sarà un atto che costerà caro a lui come padre e alla giovane Forrester come capo dell’azienda. Carter e Hope ne approfitteranno di certo.

Beautiful: Hope e Carter silurano Steffy e prendono il controllo dell’azienda?

Il fatto che le decisioni di Steffy possano essere ignorate e cancellate, darà a Hope e Carter un pretesto e un "la" molto sonoro, per agire contro la Forrester. I due non sopportano il comportamento della ragazza, che reputano incapace di prendere le giuste decisioni perché troppo piena di rancore. Vedendola indebolita su più fronti, addirittura colpita in pieno nella sua stessa autorità, i due passeranno all’attacco e potrebbero volare molto in alto. Non solo quindi fermarsi al risollevare le sorti della Hope For The Future o al realizzare tutti i progetti di espansione del Walton ma puntare alla dirigenza della Forrester Creations. Entrambi potrebbero voler diventare il nuovo CEO al posto di Steffy, silurata e annientata, oppure lasciare campo libero a Brooke ma pensiamo che chi veramente punterà in alto sarà Carter e abbiamo pure il sentore che l’avvocato abbia perso il controllo delle sue azioni e che in qualche modo stia sfruttando Hope e il suo ascendente su Brooke, per arrivare dove vuole e prendersi i riconoscimenti che pensa di meritare dopo aver lavorato in azienda per così tanto tempo, sempre zitto e in un angolo… per troppi anni. Per lui sarà arrivato il momento di prendersi la rivincita sui Forrester e magari la sua vendetta?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.