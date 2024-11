Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge prende una decisione alle spalle di Steffy e mina la sua autorità. Che disastro!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle puntate americane di Beautiful ci rivelano che Steffy si trova con le spalle al muro... di nuovo. Stavolta a metterla in una brutta posizione è stato suo padre, che ha preso una decisione senza consultarla anzi senza prendere in considerazione le sue scelte. Ma cosa sta succedendo nella Soap?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy sta rischiando grosso. La sua antipatia verso Hope, che tutti ritengono la stia portando a prendere decisioni drastiche contro di lei anche sul lavoro, potrebbe portarla a perdere la sua credibilità e il suo posto come CEO della Forrester. A metterla in difficoltà, senza volerlo, ci si è messo anche suo padre. Ridge ha preso una decisione alle spalle della figlia anzi mettendo in dubbio la sua parola e cambiando una sua decisione, senza nemmeno prenderla in considerazione. Questa mossa potrebbe essere fatale per la moglie di Finn, scavalcata non solo da Carter ma anche dal suo stesso genitore e potrebbe portare severe e pericolose conseguenze. Vediamo insieme quali e perché.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge assume Ivy ed Electra

Vi abbiamo già rivelato che nelle puntate americane di Beautiful, Carter ha chiamato Ivy ed Electra a Los Angeles, per proporle come nuove designer della linea gioielli della Forrester, lasciata in sospeso dopo l’addio di Quinn. Steffy non ha gradito il ritorno della sua odiata cugina – anche se è stata contenta di riabbracciare Electra – e ha bocciato la loro idea, ritenendo di non sentire la necessità di riaprire la collezione preziosi della sua azienda.

Ivy ed Electra non si sono però date per vinte. La figlia di John (senior) ha intuito che sua cugina abbia voluto liquidarla per via del loro passato, non troppo entusiasmante, ed è quindi ricorsa all’aiuto di zio Eric, per poter avere un’altra chance. Convinto da suo padre, Ridge ha chiesto di incontrarle e di vedere i loro lavori. Il Forrester ne è rimasto incantato e ha proposto alle due di lavorare nell’azienda che porta anche il loro cognome. Lo stilista ha però agito senza prendere in considerazione la decisione precedente presa da sua figlia e senza nemmeno avvertirla prima di fare questo importante passo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy messa in disparte da suo padre

Ridge si è ripromesso di parlare presto con Steffy e di rivelarle la sua decisione ma anche se si sbrigherà, non potrà evitare di sortire l’unico effetto possibile in questo caso: sua figlia irritata più che mai. La Forrester si troverà un’altra volta surclassata e comincerà a innervosirsi che nessuno, nemmeno suo padre, prenda in considerazione le sue decisioni e non rispetti il suo ruolo in azienda. La giovane ha già dovuto affrontare la tracotanza di Carter e ora pure la poca accortezza di Ridge, che non ha considerato quali conseguenze poco carine potrebbe subire sua figlia, dopo che lui ha ribaltato le sue decisioni. Sì perché, così facendo, il Forrester ha, senza volerlo, dimostrato che il potere di sua figlia non è niente davanti al suo e che le sue scelte possono essere cambiate da lui in ogni momento. E questo non solo non è corretto tra loro due ma darà spunto a Carter e Hope – e pure Brooke – per screditare la figlia di Taylor e magari farla scendere dal suo piedistallo dorato di capo dell’azienda.

Beautiful: Steffy rischia di perdere il suo ruolo di CEO?

Ridge non ha certo voluto minare l’autorità di Steffy di proposito ma ribaltando una decisione presa dalla figlia e di cui, poco prima, avevano parlato, ha messo la ragazza in una posizione molto scomoda. E non solo perché vedrà Ivy di nuovo in azienda – e questa è la conseguenza minore – ma anche perché tutti, Hope e Carter per primi, capiranno che la parola di Steffy non è legge e useranno questo particolare per i loro scopi, che sappiamo ben distanti dalle visioni della Forrester. Steffy prova sicuramente del rancore per Ivy – e per Hope – ma non ha deciso di non riaprire la collezione gioielli per odio verso la cugina ma perché crede sinceramente che per il momento la Forrester abbia altre gatte da pelare – l’insuccesso della Hope For The Future in primis – prima di buttarsi in altre nuove attività e in altre spese. Insomma la moglie di Finn si sentirà sicuramente non solo surclassata ma anche umiliata da tutto questo e sappiamo quanto la ragazza possa essere rancorosa e pericolosa quando prova questi sentimenti. Crediamo quindi che la scelta di Ridge provocherà un vero e proprio caos, non facilmente gestibile e risolvibile.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.