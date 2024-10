Beautiful Anticipazioni Americane: La rivincita di Carter è solo all'inizio! Guai in vista per i Forrester?

Anticipazioni TV

Carter Walton è alla riscossa! L'affascinante avvocato della Forrester Creations, diventato COO ovvero dirigente operativo della casa di moda, ha le idee chiare per lanciare dei nuovi progetti e per portare la maison verso nuove vette. Ma nelle puntate americane di Beautiful si sta scontrando e si scontrerà con Steffy e forse pure con Ridge.

Carter Walton non ha più voglia di stare in disparte. Nelle puntate americane di Beautiful, il direttore operativo o COO della Forrester Creations ha deciso di uscire allo scoperto e di presentare a tutti dei nuovi progetti, molto audaci ma che rivoluzioneranno – per lui in bene – la maison di moda, lanciandola in un mercato di più ampio spettro. Le sue idee potrebbero però non incorrere nel favore di Steffy e persino di Ridge, al momento spaventati dalle grandi perdite della Hope for the Future. Il Walton non vorrà però fermarsi e caricato da Hope potrebbe dichiarare guerra alla dirigenza della Forrester e sgomitare per la prima volta nella sua carriera, per avere quello che vuole in azienda. Ma sarà un bene o un male?

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter pronto a cambiare la Forrester Creations

Quanto vi raccontiamo succederà molto presto su Canale5. Tra qualche tempo vedremo Carter uscire dal suo guscio e non essere solo l’affascinante compagno di Katie e rivale in amore di Bill. Il personaggio dell’avvocato, diventato direttore operativo della Forrester, è destinato a crescere moltissimo e a prendersi una sua rivincita. Lo seguiremo infatti mentre cercherà di far sentire maggiormente la sua voce e di non rimanere dietro le quinte a fare i conti (letteralmente) della maison. Nelle puntate americane ha già espresso più volte la sua opinione, mettendosi per la prima volta faccia a faccia con Steffy e costringendola pure ad accettare passivamente le sue mosse. E questo diventerà un atteggiamento sempre più consueto, visto che Carter ha in mente un progetto per rilanciare anzi cambiare la casa di moda per cui lavora e che sente come sua.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ecco cosa ha in mente Carter

Carter ha rivelato a Steffy e Ridge di aver fiducia nella Hope for the Future o meglio nel significato del suo brand, rivolto alle generazioni future, i prossimi clienti della casa di moda. L’avvocato pensa e vuole pensare in grande; per questo crede che un rinnovamento sia necessario per la maison e che questa rivoluzione debba passare per la collezione di Hope e per la linea di gioielli, da abbinare alle creazioni di Zende e RJ, di cui si dovranno occupare Ivy ed Electra, chiamate da lui a Los Angeles. Questa presa di posizione non è piaciuta per nulla a Steffy, che si è lamentata di essere stata messa davanti al fatto compiuto e davanti alle sue cugine, senza prima essere stata avvisata. Ma il COO non si è fermato qui e nelle ultime puntate della Soap, andate in onda negli USA, ha confessato tutto il suo progetto, ovvero quello di aprire il mondo della moda Forrester a collaborazioni con altri brand, per gestire tutto quello che è lusso, dai vestiti al vino. Un progetto molto audace che però…

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Carter contro i Forrester?

Il progetto di Carter è molto interessante e audace ma potrebbe non rivelarsi la strada che Steffy e Ridge vogliono percorrere. I due, molto più tradizionalisti, potrebbero bocciare questa idea, almeno per il momento, scatenando nel loro COO il desiderio di essere preso più sul serio, soprattutto se si presenta con idee di questo tipo. Il Walton potrebbe non apprezzare un NO come risposta e forzare la mano e non giova di sicuro il fatto che Hope sia dalla sua parte, visto che il ragazzo sembra l’unico interessato a combattere per salvare la sua collezione.

Non capiamo dove sia il giusto in questa situazione e pensiamo che il no di Steffy non sia dettato da rivalità ma proprio dalla paura di perdite economiche ingenti, quando dovrebbero essere sanate quelle già accumulate e causate dall’insuccesso della Hope for the Future, che sta perdendo clienti e sta causando all’intera maison un calo delle vendite e un calo di stima da parte dei clienti.

La relazione tra Hope e Carter e la situazione tra Ridge e Taylor, potrebbero portare persino Brooke a prendere le difese del Walton e creare quindi una nuova frizione in famiglia, che stavolta si ripercuoterà sul lavoro. Attendiamo conferme dalle nuove puntate ma pensiamo che la Forrester Creations dovrà superare un grosso terremoto ai suoi vertici.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.