Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Carter beccati in flagrante. Brooke è sconvolta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Brooke ha colto Hope e Carter in flagrante. La Logan senior è rimasta sconvolta da questa novità e ha cominciato ad avere paura delle conseguenze che questo comporterà. Ma scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap e cosa vedremo presto su Canale5.

Le porte degli uffici della Forrester Creations non sono mai chiuse a chiave e sembra proprio che i suoi “dipendenti” si divertano a farsi beccare in flagrante intimità, proprio tra le mura della maison di moda. È quello che è appena capitato nelle puntate americane di Beautiful e che ha visto protagonisti Brooke, Hope e Carter. La signora Forrester ha trovato sua figlia e il direttore operativo, miglior amico del suo compagno, in atteggiamenti intimi e praticamente nudi. La scoperta l’ha sconvolta e ora teme le conseguenze che questa inaspettata storia d’amore avrà sul loro lavoro e sulla loro vita personale, visto che il Walton è l’ex innamorato di sua sorella Katie. Ma Brooke fa bene a spaventarsi oppure questo amore potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi di Steffy?

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke scopre Hope e Carter mezzi nudi

Come abbiamo detto prima, la Forrester Creations sembra non avere un sistema di chiusura porte a chiave. Probabilmente le serrature dei grandi e doppi ingressi della maison di moda, sono state modificate per far sì che chiunque possa beccare in flagrante degli amanti e pare anche che le grandi stanze dell’azienda, siano il luogo più amato dove potersi lasciare andare all'intimità. E in effetti sono in tanti ad aver approfittato dei momenti di pausa tra una creazione e l’altra. Ultimi tra questi sono Hope e Carter, beccati in pieno da Brooke, arrivata nella stanza di sua figlia, per parlare con lei dell’ultima riunione avuta con i Forrester. La Logan senior ha trovato la sua rampolla tra le grandi e scattanti braccia del Walton e la cosa l’ha particolarmente sorpresa, soprattutto perché l’avvenente avvocato, poco tempo prima, si accompagnava con sua sorella Katie, con cui sembrava aver finalmente trovato un equilibrio. Brooke non è riuscita a credere ai suoi occhi e ha subito chiesto spiegazioni a entrambi gli amanti, che l’hanno ancora più turbata con il loro racconto.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope e Carter pregano Brooke di mantenere il loro segreto

Hope e Carter hanno confessato a Brooke di non credere che la loro sia una semplice avventura ma di trovarsi molto bene insieme e di essere l’uno l’ispirazione dell’altra. È per questo che si stanno spalleggiando sul lavoro ed è per questo che si sono anche ritrovati a condividere dei momenti intimi, di grande passione. I ragazzi non vogliono che nessuno sappia cosa sta accadendo tra loro, soprattutto non Ridge e non Steffy, che probabilmente – in questo momento – non potrebbero capire. Chiederanno quindi a una Brooke, sconvolta e preoccupata, di non metterli in difficoltà e di lasciarli fare, senza preoccuparsi. Ma i timori della Logan senior sono e saranno sempre molto forti e non solo perché ha paura che Katie possa soffrirne ma anche perché teme che la reazione del suo compagno e della sua figliastra possa essere molto più forte di quella che tutti si immaginano… e forse ha ragione.

Beautiful Trame e Anticipazioni USA: Brooke in ansia per la carriera di Hope

Brooke sa che sua figlia ultimamente ha perso il controllo della sua vita ed è diventata una donna molto diversa dal passato. La sua relazione con Carter è l’ennesima prova che qualcosa è cambiato. La ragazza non si è fatta alcuna remora a lasciarsi andare tra le braccia del Walton nonostante lui abbia avuto per diverso tempo una relazione con sua zia Katie e nonostante, pochi giorni prima, si dicesse presa da Finn. Insomma qualcosa non sta andando come prima e nemmeno in modo positivo. Per questo motivo Brooke ha paura che le mosse della giovane possano infastidire Steffy e persino Ridge, che ultimamente non pare molto a favore della sua figliastra, non dopo che lei ha baciato il marito di sua figlia. Insomma la bionda crede che le azioni della sua rampolla possano mettere in pericolo la sua intera carriera e la sua permanenza nel gruppo della Forrester Creations che – intanto – ha deciso di non seguire i progetti di Carter e la sua rivincita e di continuare con un business plan più moderato e famigliare, senza aprirsi a un altro mercato. Questo almeno sino a quando non avranno risolto i problemi causati dalla Hope For The Future, per la quale dovranno prendere – presto – seri provvedimenti.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.