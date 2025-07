Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 luglio 2025 - le accuse di Xander rimbombano nella mente di Steffy e la porteranno a correre da Thomas per informarlo di quanto sta accadendo. La Forrester rivelerà a suo fratello dell'incontro surreale tra Finn e l'Avant e gli dirà che l'ex dipendente della maison sta spargendo voci infamanti su di lui, dandogli dell'assassino. Thomas non tradirà alcuna emozione e vedendo la sorella determinata più che mai a proteggerlo, non si lascerà scalfire da nessun ricordo anzi sosterrà la tesi della ragazza che Xander voglia solo vendicarsi e che lo stia facendo nel modo più subdolo possibile. Intanto Finn aspetterà trepidante Hope nel suo studio, desideroso a metterla al corrente di tutto quello che sta accadendo...

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 22 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 22 luglio 2025 - Yildiz nota che Metin, l'avvocato di Halit, è entrato nell'ufficio di quest'ultimo; allora decide di giocare d'anticipo, proponendo lei stessa di firmare un accordo matrimoniale. Halit se ne compiace, e le dice che non è necessario. Intanto, Ender e Zerrin si alleano contro Yildiz. In un secondo momento, Alihan trova un cucciolo per strada e, accompagnato da Zeynep, lo porta in un rifugio. I due passano la giornata insieme. Halit, invece, prende parte ad un evento del signor Osman, non sapendo che dietro ci sia Ender; quando Yildiz lo scopre, va su tutte le furie. Successivamente, Ender tende una trappola a Yildiz nel negozio di abiti da sposa e la minaccia. Per finire, Asuman, mamma di Yildiz e Zeynep, si presenta in città per il matrimonio della prima...

La forza di una donna: Anticipazioni del 22 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 22 luglio 2025 - Sinan sta per dare a Bahar una comunicazione molto importante. A quanto pare, purtroppo le cure non hanno sortito l'effetto sperato, quindi, per sconfiggere una volta per tutte l'anemia aplastica, urge un trapianto di midollo osseo. Per questo motivo, il dottore fa sapere alla paziente che è necessario che ne parli con i suoi cari affinché effettuino gli esami per capire se qualcuno di loro è compatibile. In seguito ritroviamo Ceyda intenta ad esibirsi in una performance canora davanti ad un vasto pubblico. La sua serata, però, viene rovinata dall'arrivo improvviso di Hikmet, il quale invita tutti a non guardarla neanche in faccia. Poi, Bahar sviene di nuovo, e stavolta viene ricoverata in ospedale. Qui, Jale informa sia Hatice che Enver che la poverina è affetta da una grave malattia...

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 22 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 luglio 2025 - su Curro è caduta una scure pesantissima e il ragazzo si troverà sempre più in difficoltà. Il giovane si troverà ad affrontare la furia di José Juan che vuole a tutti i costi che lui sposi Julia per rimediare agli errori fatti. Intanto Ayala se la prenderà con Don Lorenzo, certo che sia stato lui a fare la spia con Martina. Il conte non si lascerà insultare e accuserà il suo rivale di essere un uomo instabile. Intanto Marcelo sarà arrabbiato con Teresa mentre Don Alonso e Don Ricardo parleranno dell'imminente partenza di Romulo. Il marchese gli rivelerà di essere dispiaciuto per le dimissioni del maggiordomo ma continuerà a ribadire di non poter riassumere Pia. Cruz invece si troverà costretta a dare più soldi a Padre Samuel...

