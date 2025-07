Forbidden Fruit Anticipazioni 22 luglio 2025: Ender minaccia apertamente Yildiz!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 22 luglio 2025 su Canale 5: Ender tende una trappola a Yildiz per minacciarla!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 luglio 2025 alle 14:10, Yildiz nota che Metin, l'avvocato di Halit, è entrato nell'ufficio di quest'ultimo; allora decide di giocare d'anticipo, proponendo lei stessa di firmare un accordo matrimoniale. Halit se ne compiace, e le dice che non è necessario. Intanto, Ender e Zerrin si alleano contro Yildiz. In un secondo momento, Alihan trova un cucciolo per strada e, accompagnato da Zeynep, lo porta in un rifugio. I due passano la giornata insieme. Halit, invece, prende parte ad un evento del signor Osman, non sapendo che dietro ci sia Ender; quando Yildiz lo scopre, va su tutte le furie. Successivamente, Ender tende una trappola a Yildiz nel negozio di abiti da sposa e la minaccia. Per finire, Asuman, mamma di Yildiz e Zeynep, si presenta in città per il matrimonio della prima...

Forbidden Fruit: Yildiz propone un accordo prematrimoniale ad Halit!

Ender è determinata ad ostacolare il matrimonio tra Yildiz ed Halit. Per questo motivo, la donna ha contattato Metin, l'avvocato dell'ex marito che ora si sta recando proprio nell'ufficio di quest'ultimo. Quando la cameriera nota che Metin sta entrando nello studio di Halit, capisce di dover fare al più presto la sua mossa. Allora, Yildiz decide di giocare d'anticipo, proponendo lei stessa all'imprenditore di firmare un accordo prematrimoniale. Halit, compiaciuto dal gesto che dimostrerebbe il disinteresse dell'amata per le sue ricchezze, le dice che non è necessario...

Yildiz su tutte le furie... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Alihan trova un cucciolo per strada, e, accompagnato da Zeynep, lo porta in un rifugio. In questo modo, i due hanno l'occasione di trascorrere una giornata insieme. In effetti, Alihan e Zeynep si erano allontanati un po', soprattutto quando lei lo ha sorpreso in compagnia di Hira. Nel mentre, Halit prende parte ad un evento che è stato organizzato dal signor Osman; tuttavia, l'imprenditore non sa che c'è lo zampino di Ender. Nel momento in cui Yildiz lo viene a sapere, perde le staffe. Halit sarà in grado di tranquillizzarla?

Ender minaccia Yildiz, nelle Anticipazioni della puntata del 22 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Ender non ha la minima intenzione di restare a guardare mentre la persona che le ha fatto perdere tutto, pugnalandola alle spalle, prende il suo posto. Il solo scopo della signora è di ostacolare il matrimonio tra Halit e Yildiz, ed infatti sta impiegando tutte le sue energie per raggiungerlo. Per tale ragione, ora Ender sta tenendo un'imboscata alla sua rivale nel negozio degli abiti da sposa per minacciarla apertamente. Al contempo, arriva in città Asuman, la madre di Yildiz e Zeynep: non si sarebbe mai persa le nozze della figlia! Peccato che il suo ingresso in scena non farà che portare ancora più scompiglio nelle loro vite...

