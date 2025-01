Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 13 gennaio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 13 gennaio 2025 - Steffy, continuando a conversare con Liam, difende Finn a spada tratta, e dice di essere certa dell'amore che lui nutre nei suoi confronti. La mora dichiara a gran voce che, nonostante il video che lui le ha mostrato, non può dubitare del fatto che Finn non voglia tenere Sheila lontana per proteggere la loro famiglia. Dopodiché, Liam raggiunge Wyatt alla Spencer Publications, e quest'ultimo insiste nel sostenere che la sua severità nel giudicare il medico dipenda anzitutto dal suo amore per l'ex moglie che, ora che è finita con Hope, non riesce più a controllare. Il giovane ammette di amare la Forrester, però ribadisce che il suo solo obiettivo sia proteggerla dalla folle ex suocera... Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 gennaio 2025.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 13 gennaio 2025 - fervono i preparativi delle nozze tra Kemal e Nihan, non senza qualche difficoltà. Anzitutto, lo scontro di diverse culture, quella più popolare di Fehime, che è molto legata alle tradizioni, e quella più moderna di Vildan. Ad esempio, in merito alla scelta della musica, la prima preferirebbe che fossero previsti zurna e tamburi, mentre la seconda ha contattato un quartetto dell'orchestra sinfonica. Alla fine, avrà la meglio Fehime, rivendicando il diritto di quasi tutte le decisioni che riguardano il matrimonio del figlio, compresa quella di andare a prendere la sposa la mattina della cerimonia... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 13 al 18 gennaio 2025.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 13 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 13 gennaio 2025 - Nermin, Sakine, Sultan, Nuh ed Ali Riza sono alla ricerca del locale perfetto: il loro sogno è quello di aprire un ristorante. Nel mentre, lo zio di Baris e Savas continua a fare una corte spietata alla madre di Emine. Poco dopo, arriva un agente immobiliare, vecchio amico di Ali Riza, che li porta a vedere diversi locali affinché possano trovare proprio ciò che cercano. Intanto, Zeynep riceve la visita di Nesrin a casa sua. Quest'ultima ammette di essere passata per conoscere le sue madri, che, però, al momento non ci sono... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 13 al 17 gennaio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 13 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 gennaio 2025 - Petra rivela a Pia che Cruz è entrata a conoscenza del suo segreto. La marchesa sa che la governante ha portato alla tenuta il piccolo Diego. Pia teme il peggio. Intanto, Vera scruta Lope, e nota quanto sia triste. Infatti, da quando lo ha lasciato, lui non riesce neanche più a cucinare bene. Virtudes, invece, continua a cercare di placare Simona, la quale, però, è sempre molto in ansia per lei. Nel frattempo, Alonso, su ordine di Cruz, tenta di mettere Ayala alla porta; quest'ultimo, tuttavia, non si lascia intimidire e passa subito all'attacco. Ayala umilia il marchese definendolo il "cagnolino della marchesa". Per finire, Blanca sta mettendo in atto un piano per provare a far riavvicinare Manuel e Jana, che, dalla morte di Jimena, sono lontani come mai prima... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 19 gennaio 2025 .