Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 16 marzo 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 16 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.40 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 marzo 2024 - Bill continuerà a cercare di convincere Brooke a tornare insieme a lui e a creare un futuro insieme. La Logan ribadirà al suo ex di non voler in nessun modo cominciare una nuova vita con un altro uomo e dopo averlo salutato, tornerà a parlare con Ridge di quanto stia succedendo tra loro. Intanto Hope e Thomas stanno festeggiando ancora il loro grande successo ma sono rimasti soli. Il Forrester, preso dal momento, tenterà di baciare la collega, ottenendo da lei un rifiuto. Il ragazzo dovrà affrettarsi a scusarsi con lei e a prometterle che mai e poi mai ricapiterà una cosa del genere. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 16 marzo 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 16 marzo 2024 - Nihan si sposa con Emir, ma il loro è e sarà un matrimonio infelice. In un secondo momento, la ragazza ha un altro incidente in mare, ed è di nuovo Kemal a salvarla. Quando Nihan si ritrova a bordo del barchino da cui è caduta, non riesce a capire se abbia visto davvero l'amato oppure se l'abbia soltanto sognato. La pittrice appare molto confusa, ma poi, indagando, scopre che Kemal è effettivamente ad Istanbul... Qui la trama completa di Endless Love.

