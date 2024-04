Beautiful ed Endless Love Anticipazioni: Puntate di oggi 13 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ed Endless Love, che andranno in onda oggi, 13 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.40 voleremo in Turchia.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 aprile 2024 - Finn avrà le conferme ai suoi dubbi e capirà che lui e tutti i Forrester sono stati ingannati. Il dottore, entrato in possesso dei reperti biologici appartenenti alla sua madre naturale, ha compreso che la donna non può essere stata sbranata da un orso e che molto probabilmente c’è una realtà ben diversa, tutta ancora da scoprire. Il dottore cercherà di capire cosa sia successo davvero alla Carter e Steffy prometterà di dargli una mano. La ragazza sarà terrorizzata dall’idea che la persona che l’ha tormentata da sempre e che le ha tentato di ucciderla poco mesi prima, sia ancora a piede libero. Marito e moglie tenteranno di fare ordine nella loro testa e di comprendere come sia meglio agire ora che la situazione è tornata a essere piuttosto tesa. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 13 aprile 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 13 aprile 2024 - dopo aver deciso di non lavorare nell'azienda di Kemal, Nihan ha preso un nuovo incarico: si sta occupando di un murale con dei bambini. Per puro caso, passa di lì Fehime, la quale, non appena vede la pittrice, sceglie di fermarsi per affrontarla. Tra le due scoppia un acceso litigio che lascerà molto turbata Nihan. Intanto, l'ingegnere confida ad Asu che in passato ha avuto una relazione amorosa con la giovane. Poco dopo, è Salih a dover fare una confidenza a Kemal: finalmente gli confessa di essere innamorato di Zeynep. Il ragazzo gli dà la sua benedizione, e poi organizza una cena con la sorella; al ristorante, però, ci sarà anche l'amico. Zeynep, vedendo Salih e capendo che cosa sta succedendo, storce il naso. Banu, invece, organizza una cena per rivelare ad Emir di aspettare un figlio da lui. Al contempo, grazie a Leyla, Kemal riesce a pianificare un incontro con Nihan presso la Fondazione di Serap. I due si allontanano insieme, ma la loro automobile finisce in un fosso... Qui la trama completa di Endless Love.

