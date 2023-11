Beautiful: ecco tutto quello che è successo nelle puntate 6 all'11 novembre 2023 (VIDEO)

Anticipazioni TV

Rivediamo insieme quello che è successo nelle puntate della Soap Beautiful, andate in onda su Canale5 dal 6 all'11 novembre 2023.

La settimana di Beautiful si è appena conclusa e le puntate andate in onda sino a ieri, sabato 11 novembre 2023, ci hanno lasciato senza fiato. Nessuno si sarebbe mai immaginato che così, dal nulla, Thomas chiedesse a Hope di riavere la custodia di Douglas e che Steffy e Taylor si schierassero con il ragazzo e nemmeno che Ridge trovasse il coraggio di rivelare a Brooke del bacio con Taylor, senza nasconderlo per altro tempo. Ma soprattutto le trame della Soap ci hanno lasciato con il punto interrogativo – non poi così misterioso, ammettiamolo – di chi possa essere la donna misteriosa che ha stregato Deacon. Ma vediamo insieme nel dettaglio e con qualche video clip di supporto, cosa è successo negli episodi del nostro primo appuntamento pomeridiano con le Soap Opera.

Beautiful: Steffy e Taylor appoggiano Thomas

Nelle scorse puntate di Beautiful, Thomas ha sconvolto Hope rivelandole di voler riavere la custodia di Douglas e di voler soprattutto riportare il bambino a vivere a casa con lui e con i Forrester, la sua famiglia d’origine. Steffy e Taylor, dopo essersi confrontate su quanto successo con Ridge, hanno sostenuto il ragazzo, spingendolo a combattere con le Logan e a riportare il nipotino da loro. Steffy ha poi spinto la madre a lottare per riavere il suo ex marito, ancora innamorato di lei.

Anticipazioni Beautiful: Ridge rivela a Brooke del suo tradimento

Il bacio tra Ridge e Taylor ha lasciato il Forrester senza fiato. Lo stilista non ha potuto fare finta di nulla e ha rivelato a Brooke quanto successo. Il segreto non poteva continuare. Brooke ha però deciso di perdonarlo ma non ha sopportato che il marito sostenga Thomas e la sua idea di riprendere Douglas a vivere con lui. In effetti Ridge è d'accordo con la decisione del figlio e pure Eric si è dimostrato felice di riavere i suoi nipotini a casa. Brooke si troverà, ve lo anticipiamo, sempre più in difficoltà con i Forrester.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon alle prese con una donna misteriosa… che in realtà è Sheila!

Deacon è stato stregato e imbrogliato da una donna misteriosa che si è avvicinata a lui. Lo Sharpe ci ha passato la notte ma al suo risveglio ha capito di aver di nuovo avuto a che fare con Sheila. La Carter non è morta come ha fatto credere a tutti. La cosa non ci ha stupito più di tanto, lo ammettiamo, ma il padre di Hope ha sgranato gli occhi per la sorpresa, lo stupore e pure per la paura. E ora cosa succederà? Sheila gli chiederà sicuramente di nasconderla e lui rischierà grosso.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.