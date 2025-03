Beautiful: Ecco tutta la verità sulla malattia di Eric. Il patriarca della Forrester Creations morirà?

Anticipazioni TV

Eric Forrester morirà? Cosa sta succedendo al patriarca di Beautiful? Scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della Soap, in onda su Canale5.

Le condizioni di salute di Eric sono sempre più preoccupanti. Il Forrester rischia non solo di non poter finire la sua collezione, per cui – per sua fortuna – gli sta dando una mano RJ, ma anche di dover salutare presto tutta la sua famiglia. Il patriarca della Forrester Creations sta per morire. Ma cos’ha esattamente e quali saranno le conseguenze di questa situazione, che vedremo nei prossimi episodi di Beautiful? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni: Eric è molto grave, Donna è preoccupata

Eric sta sempre più male e Donna ha appena scoperto che il suo compagno non è affetto solo da un problema agli arti ma potrebbe aver avuto e avere dei TIA, ovvero degli attacchi ischemici transitori, ben più pericolosi dell’artrosi che si credeva avesse. La Logan è venuta a sapere che il suo “orsetto di miele”, come lei lo chiama, è al corrente da tempo di avere una malattia non solo debilitante ma potenzialmente mortale e ha cercato e cercherà di impedirgli di peggiorare la propria situazione e di smetterla con la guerra che lui e suo figlio hanno cominciato. Ridge ha sfidato suo padre con l’intento di fargli cambiare idea e di frenarlo dal creare una linea di alta moda tutta sua ma ha ottenuto il risultato opposto. Eric si è incaponito ancora di più ma ora le cose potrebbero peggiorare enormemente.

Beautiful: Da cosa è affetto Eric?

Eric ha rivelato a Donna solo una parte di verità. La Logan è rimasta convinta, sino a poco tempo fa, che suo marito fosse affetto dall’artrosi, una malattia che colpisce – in percentuale maggiore – gli uomini dell’età del Forrester. Ma la realtà è ben più drammatica del previsto. Lo stilista è affetto da una patologia cerebrovascolare, che non solo potrebbe causare dei TIA ma potrebbe proprio portare il Forrester alla morte. Sì perché questa patologia non causa solo dei problemi motori o delle ischemie transitorie ma potrebbe provocare degli ictus, ben più gravi e potenzialmente mortali.

Il quadro clinico di Eric è drammatico e a questo si aggiunge il fatto che il Forrester non ha alcuna intenzione di fermarsi. Non ora che sta per finire la sua collezione e per lasciare un ultimo ma indimenticabile segno nell’azienda che lui ha creato.

Beautiful Anticipazioni: ecco cosa succederà a Eric nelle prossime puntate

Eric ha preso sul serio la sfida con Ridge e questo perché si è sentito messo da parte ma soprattutto non considerato come avrebbe voluto. Il Forrester senior non ha sopportato che suo figlio lo abbia messo in panchina e lo abbia spronato ad andare in pensione e ha considerato ingrato questo comportamento. Lui può ancora dimostrare di essere uno stilista capace, forse anche più degli altri. Nei prossimi episodi di Beautiful, Ridge scoprirà da RJ che suo padre è molto malato ma invece che intervenire per fermarlo, capirà finalmente cos’abbia spinto il suo papà ad accettare la sua sfida e lo lascerà fare. Alla sfilata di haute couture della maison verranno presentate entrambe le linee e Ridge vincerà la sfida ma fingerà di aver perso per non deludere suo padre.

Eric lo scoprirà ma invece che arrabbiarsi capirà che suo figlio ha finalmente compreso quello che lui ha cercato di dirgli in tutto questo tempo e ringrazierà di avere una famiglia come la sua, capace di mettersi da parte ma soprattutto di riconoscere i propri errori. Un bel finale almeno per la guerra tra i Forrester. Sì perché – come vi abbiamo rivelato in alcuni nostri articoli sulle anticipazioni americane della Soap – il dramma non avrà fine. Eric si sentirà male e crollerà purtroppo a terra privo di conoscenza, durante una festa organizzata a casa sua.

Lo stilista sarà operato d’urgenza da Bridget e Finn, che proverà con lui una cura sperimentale da lui appena studiata. Il dottor Finnegan salverà il nonno di Steffy e questo riporterà finalmente la pace tra tutti. Quanto abbiamo descritto è una sintesi molto veloce di quello che vedremo e vi assicuriamo che ci sarà da emozionarsi tantissimo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.