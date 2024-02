Beautiful: ecco chi è davvero Luna Nozawa. Vita e Carriera dell'attrice Lisa Yamada

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme qualcosa di più su Luna Nozawa, la nuova stagista della Soap Beautiful, e sulla sua interprete, l'attrice Lisa Yamada.

Tra i personaggi che presto conosceremo nelle puntate di Beautiful su Canale5 e che negli Stati Uniti invece ha ormai conquistato un ruolo fondamentale nelle trame, c’è Luna Nozawa. La ragazza è la nipote di Li, madre di Finn, ma è soprattutto diventata il nuovo interesse amoroso di RJ, il rampollo di casa Forrester. Peccato però che la ragazza abbia attirato le attenzioni pure di Zende e che dietro di lei ci sia un passato tutto da scoprire, che potrebbe sconvolgere la vita di tutti. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei e sull’attrice che la interprete, Lisa Yamada.

Beautiful: Luna Nozawa sconvolge le trame della Soap

Nelle puntate americane di Beautiful è arrivato un nuovo personaggio, Luna Nozawa. La ragazza è la nipote di Li ed è diventato una delle promettenti stagiste della Forrester Creations. Si dal suo arrivo, avvenuto prima che Eric si sentisse male e venisse operato, ha dimostrato non solo un grande talento per la moda ma anche una grande sensibilità, tanto da colpire lo stesso Eric e conquistare il cuore di RJ. Tra i due ragazzi è scoppiato l’amore ma la bellezza di Luna ha finito per attirare pure Zende, deciso a prendersi una rivincita sul suo cuginetto, che lui ritiene un privilegiato, un bambino d’oro, per il solo fatto di essere l’unico figlio di Brooke e Ridge.

Luna è quindi entrata immediatamente in un triangolo amoroso ma dietro alla sua vita si nascondono pure grandi segreti, che pare coinvolgano la famiglia Forrester o che comunque siano in grado di farla tremare. Tutti questi oscuri misteri sono legati alla sua paternità. Non si conosce infatti ancora l’identità del papà della giovane e potrebbe persino essere Finn.

Scopriremo presto la verità ma sin da ora vi anticipiamo che le cose prenderanno una piega molto particolare.

Beautiful: ecco chi è Lisa Yamada, l’attrice che interpreta Luna

A interpretare la bella Luna è l’attrice Lisa Yamada. Classe 2002, Lisa è nata il 5 settembre di quell’anno ed è quindi del segno zodiacale della Vergine. La sua famiglia è originaria di Tokyo e suo padre è un architetto. Lisa ha due fratelli maggiori, uno dei quali è un musicista.

Lisa comincia a lavorare nella televisione e nel cinema molto presto. Dopo aver studiato recitazione e ballo, ha lavorato nella serie TV Non ho mai, in All American e in Cruel Summer, nel ruolo di Parker Tanaka.

Ha poi lavorato con Steven Spielberg e Reese Witherspoon nella miniserie Little Fires Everywhere, per poi approdare nel cast di Beautiful.

Della vita privata dell’attrice non si conosce molto. Dai suoi social non emerge nulla su un possibile compagno di vita ma compaiono solo foto di lei sul set e pochissime altre immagini sull’extra impegni lavorativi.

Da uno scatto capiamo però che è un’appassionata di Baseball ed è tifosa dei Dodgers.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.