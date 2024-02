Beautiful Anticipazioni Americane: Una nuova ipotesi sulla paternità di Luna è agghiacciante. Il padre potrebbe essere Finn!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il padre di Luna potrebbe essere Finn. Ma cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale?

E se vi dicessimo che il papà di Luna non è Bill ma neanche Jack ma… Finn? Alcuni spoiler americani di Beautiful ci rivelano che presto il tema paternità della figlia di Poppy diventerà sempre più intrigante. Sembra infatti che presto scopriremo una verità molto più inquietante. Vediamo insieme cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Poppy rivela a Bill che Luna non è sua figlia

Il mistero della paternità di Luna sta ormai tenendo banco da più di un mese. Le Anticipazioni Americane di Beautiful non parlano d’altro che di un possibile scoop e rivelazione shock sulla giovane figlia di Poppy, contesa tra RJ e Zende. E le cose stanno prendendo proprio una piega inaspettata. Mentre Eric e Donna si sposavano, Bill ha preteso la verità dalla sua innamorata, sospettando anche lui – come RJ – di poter essere il padre della stagista della Forrester. Penelope si è affrettata ad assicurargli di essere certa che lui non c’entri nulla con la sua bambina e che il loro incontro, a quel particolare festival, non abbia dato questo tipo di frutti.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn potrebbe essere il padre di Luna

Archiviata la questione Bill, si è fatta largo l’opinione che il padre di Luna possa essere Jack. L’idea non è ancora sparita del tutto ma gli spoiler americani di Beautiful hanno cominciato a darcene un’altra molto più inquietante. Si è cominciato a parlare di una possibile paternità di Finn. Sì, state leggendo bene. Ha cominciato a farsi largo la tesi che Poppy e Finn, in una notte di bagordi, possano essere finiti a letto insieme. Il bel dottore ha parlato del periodo in cui sua zia ha abitato a casa con lui e i suoi genitori e di come fosse molto felice di vivere con lei. Tra i due quindi potrebbe essere davvero successo qualcosa e che per questo Li sia così arrabbiata con sua sorella.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Jack e Finn probabili padri di Luna

Poppy ha sicuramente combinato qualcosa di terribile per conquistarsi l’odio e il ribrezzo di sua sorella, che la vuole lontano da Los Angeles e che desidera pure che Luna se ne vada con lei. Questo accanimento avrebbe una spiegazione sia se il padre di Luna fosse Jack o fosse Finn. C’è però un particolare che ci fa propendere per la tesi che il papà della bella stagista della Forrester sia il bel dottore. Li ha più volte ribadito che la presenza di sua sorella e di sua nipote potrebbe rovinare il matrimonio di suo figlio con Steffy. La bella Forrester potrebbe scoprire che suo marito, in una notte alcolica, è finito a letto con la sua zia adottiva? Le trame di Beautiful ci faranno davvero così tremare?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.