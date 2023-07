Beautiful e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 22 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 22 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 luglio 2023 - Steffy avrà un ultimo desiderio da esprimere per chiudere la faccenda Finn e cercare di andare avanti. La ragazza vorrà organizzare una veglia commemorativa per il marito e vorrebbe che Li l’aiutasse. La Forrester confesserà a sua madre di essere molto rammaricata per non aver potuto vedere a salutare suo marito per l’ultima volta e Taylor le assicurerà tutto il suo sostegno. Intanto Liam comunicherà a Hope la sua intenzione di raggiungere di nuovo Steffy, per stare con lei. Lo Spencer confesserà alla moglie di essere molto in ansia per la Forrester e di temere che possa fare qualche sciocchezza. Qui la trama completa di Beautiful.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 22 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 22 luglio​ 2023 - l'impulsività riprende il controllo della vita di Julia, spingendola a fare a Leo una proposta sorprendente. Naturalmente, le reazioni negative, sia da parte di Diana che di Tirso, non tardano ad arrivare. Nel frattempo, Erik teme di perdere il lavoro a Tenerife, ma sa di dover stare accanto a Tirso. In Africa, l'omicidio di Ines ha scosso la colonia. Oltre all'immensa tristezza, c'è tensione data dagli interrogatori del Sergente Llanos, che sospetta di tutti. Tuttavia, a preoccupare veramente e la relazione di Angel e Ines, un segreto sempre più difficile da mantenere. Intanto, Patricia inizia a prendere il controllo della casa di Ventura dopo la morte di Ines e lui le a le confida di essere rasserenato dalla sua presenza. Angel rivela a Carmen tutti i dettagli della sua relazione con Ines e la ragazza inizia a sospettare di Patricia. Quest'ultima nega fermamente il suo coinvolgimento e diventa seriamente preoccupata per l'incolumità del figlio. Carmen condivide i suoi sospetti sia con Enoa che con Kiros. Nel frattempo, Ventura resta sconvolto quando scopre che l'arma del delitto corrisponde alla sua pistola scomparsa. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

