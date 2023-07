Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 luglio 2023: L'ultimo desiderio di Steffy è impossibile. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 22 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Steffy vorrà realizzare un ultimo desiderio ma Li non sarà facile da convincere.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 22 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Steffy avrà un ultimo desiderio da esprimere per chiudere la faccenda Finn e cercare di andare avanti. La ragazza vorrà organizzare una veglia commemorativa per il marito e vorrebbe che Li l’aiutasse. La Forrester confesserà a sua madre di essere molto rammaricata per non aver potuto vedere a salutare suo marito per l’ultima volta e Taylor le assicurerà tutto il suo sostegno. Intanto Liam comunicherà a Hope la sua intenzione di raggiungere di nuovo Steffy, per stare con lei. Lo Spencer confesserà alla moglie di essere molto in ansia per la Forrester e di temere che possa fare qualche sciocchezza.

Anticipazioni Beautiful: Steffy vuole salutare per l’ultima volta Finn

A Malibù, Steffy non trova pace ed è più che mai consapevole che non riuscirà a trovare la serenità per molto tempo. La Forrester è però certa che qualcosa potrebbe aiutarla: una veglia funebre in onore del marito. Steffy si rammarica di non aver potuto salutare il suo adorato Finn e di non averlo potuto vedere per l’ultima volta. Per questo motivo, per la ragazza sarà fondamentale organizzare una commemorazione, il prima possibile. In questo evento dovrà però essere coinvolta anche Li, la madre di Finnegan, che Taylor si occuperà di chiamare.

Beautiful Anticipazioni: Steffy preoccupata per Li

Steffy sarà molto contenta che sua madre abbia chiamato Li e voglia aiutarla a organizzare la veglia funebre. Le due spereranno che Li accolga la loro proposta ma avranno timore che la dottoressa si comporti in modo distaccato, come ha fatto in ospedale. Steffy confesserà alla madre di aver notato una strana freddezza nei suoi confronti da parte di sua suocera e di non esserne per nulla contenta. Avrebbe infatti desiderato che la donna le stesse più vicino e condividesse con lei il suo dolore. Taylor cercherà di rincuorarla.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam vuole assicurarsi che Steffy stia bene

Brooke è in prigione da Sheila e si sta prendendo la sua vendetta contro di lei. Hope sarà in grande pensiero per lei, consapevole che sua madre stia correndo un altro grande rischio. A distrarla dai suoi pensieri ci penserà Liam. Lo Spencer le comunicherà di voler correre di nuovo a casa di Steffy, per starle vicino. Il giovane le dirà di avere paura che la sua ex moglie possa fare qualche sciocchezza e che possa cadere in depressione. È ancora vivo in lui il ricordo di quanto la Forrester ha combattuto contro la dipendenza da oppiacei e teme che ora, con la morte del suo amato Finn, possa ricadere in qualche strano e drammatico loop. Hope lo lascerà andare anche se non ne sarà del tutto contenta mentre in un ospedale sconosciuto, Li guarderà uno strano monitor a cui è attaccata una persona che conosciamo molto bene.

