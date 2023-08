Beautiful e Terra Amara: Puntate di oggi 13 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 agosto 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 agosto 2023 - dopo che Thomas avrà chiesto perdono a Steffy, lui, Ridge e Taylor si riuniranno per un abbraccio collettivo intorno alla Forrester. Steffy si era illusa di ritrovare un po' di serenità tornando a lavoro ma purtroppo non riuscirà a ritrovare la pace. Taylor allora le consiglierà di prendersi del tempo e di farlo lontano da casa sua e da tutti i luoghi che ha condiviso con Finn. Intanto se tra Carter e Quinn non ci potrà essere futuro, tra Eric e Donna la passione continuerà senza sosta. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 13 agosto 2023 - gli innamorati non si sono accorti di nulla, ma, mentre erano in viaggio, qualcuno li ha derubati. Privi di tutti i loro averi, i due cominciano a disperarsi: come possono cavarsela, lontani da casa e senza più un soldo in tasca? L'Akkaya e Zuleyha, allora, capiscono che non hanno altra scelta, devono vendere l'unica cosa che è rimasta loro, ossia le fedi... Qui la trama completa di Terra Amara.

