Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 13 agosto 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio, in replica, della Soap ci rivelano che Taylor, Thomas e Ridge staranno vicini a Steffy, dolorante per la morte di Finn e inconsolabile. Per aiutarla, la Hayes le farà una proposta.

Beautiful va in onda in replica per la settimana di Ferragosto 2023. La puntata della Soap che vedremo il 13 agosto 2023, alle ore 13.45 su Canale5, sarà quindi un episodio già trasmesso nelle scorse settimane. Scopriamo insieme le Anticipazioni: dopo che Thomas avrà chiesto perdono a Steffy, lui, Ridge e Taylor si riuniranno per un abbraccio collettivo intorno alla Forrester. Steffy si era illusa di ritrovare un po' di serenità tornando a lavoro ma purtroppo non riuscirà a ritrovare la pace. Taylor allora le consiglierà di prendersi del tempo e di farlo lontano da casa sua e da tutti i luoghi che ha condiviso con Finn. Intanto se tra Carter e Quinn non ci potrà essere futuro, tra Eric e Donna la passione continuerà senza sosta.

Anticipazioni Beautiful: Steffy senza pace

Steffy è tornata alla Forrester per distrarsi e per non rimanere in una casa che le ricorda costantemente Finn. Per la ragazza non sarà però facile neanche concentrarsi sul lavoro. Dopo aver rassicurato suo fratello, che le ha chiesto perdono, di non essere minimante arrabbiata con lui e di non considerarlo responsabile di quello che è successo, la giovane riceverà l'aiuto di Ridge e Taylor, che - insieme a Thomas - cercheranno di starle vicino e di farle forza come possono. La spingeranno a lottare per uscire dal tunnel di dolore. Tutto questo ovviamente per amore dei suoi bambini e per onorare la memoria del suo Finn. Taylor prenderà poi la parola e proporrà alla figlia di fare qualcosa di totalmente inaspettato.

Beautiful Anticipazioni: Steffy deve andarsene!

Il consiglio di Taylor sarà quello di lasciare la sua casa e anche la città, per ritrovare la pace. La Hayes riferirà alla figlia di essere convinta che cambiare aria sia la cura migliore in questi casi, soprattutto se si è costretti a tornare in una casa in cui tutto ricorda la persona cara scomparsa. Steffy non sarà molto entusiasta di questa prospettiva e le risponderà di doverci riflettere. Sia Taylor che Ridge e Thomas le prometteranno che qualunque scelta lei faccia, loro saranno dalla sua parte.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Amori impossibili alla Forrester Creations

Mentre Steffy cercherà di riprendere almeno un po' della sua normalità, alla Forrester Creations e al club ci sarà qualcuno che della normalità sembra non volersi curare. Quinn e Carter continueranno a discutere sulla loro relazione naufragata per via della lealtà verso Eric mentre quest'ultimo si lascerà andare tra le braccia di Donna. La Logan è stata e forse sarà l'unica persona in grado di fargli tornare il sorriso e la voglia di amare. Un vero problema visto la promessa di recuperare il matrimonio con la Fuller e l'intenzione di tener il Walton ben lontano da sua moglie. Come finirà tutto questo? Quinn e Carter, alla fine, capiranno di non dover più nascondere di amarsi ed Eric smetterà di tenere per sé la sua attrazione per la sua ex moglie?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.