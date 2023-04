Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 9 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 9 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 aprile 2023 - Hope, Liam e Brooke decideranno di richiamare Douglas a casa. Le Logan, spaventate dalla possibilità che il bambino – a cena insieme a suo padre, Ridge e Steffy – possa rivelare quanto visto a Capodanno, convinceranno Thomas a riportare il piccolo allo chalet. Brooke ne approfitterà per parlare faccia a faccia con il suo nipotino e per chiedergli di mantenere il segreto per sempre. Intanto Grace interrogherà Paris su cosa stia succedendo davvero tra lei e Zende e cercherà di convincere la figlia a non allontanarsi dal nipote di Eric. Intanto Deacon dovrà ancora una volta tenere a bada Sheila. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 9 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 9 aprile 2023 - a Cukurova sorge il sole di un nuovo giorno, ma i suoi abitanti ancora non sanno che cosa sta per succedere. Quando prendono il giornale, tutti restano di stucco: in prima pagina c'è una fotografia che ritrae Hunkar e Fekeli insieme. I due, nell'immagine, danno l'impressione di essere amanti; a corroborare questa impressione, una didascalia in allegato in cui si parla della loro storia d'amore segreta. I diretti interessati sono sotto shock, come Demir, Yilmaz e chiunque altro a Cukurova. La bomba è esplosa. Ed ora che cosa succederà? Qui la trama completa di Terra Amara.

