Beautiful Anticipazioni 9 aprile 2023: Brooke zittisce Douglas, "Dimenticati di quello che hai visto a Capodanno!"

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke convincerà Douglas a mantenere il segreto su Capodanno mentre Grace vorrà spiegazioni da Paris su quanto sta succedendo con Zende.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 9 aprile 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Hope, Liam e Brooke decideranno di richiamare Douglas a casa. Le Anticipazioni degli episodi ci rivelano che le Logan, spaventate dalla possibilità che il bambino – a cena insieme a suo padre, Ridge e Steffy – possa rivelare quanto visto a Capodanno, convinceranno Thomas a riportare il piccolo allo chalet. Brooke ne approfitterà per parlare faccia a faccia con il suo nipotino e per chiedergli di mantenere il segreto per sempre. Intanto Grace interrogherà Paris su cosa stia succedendo davvero tra lei e Zende e cercherà di convincere la figlia a non allontanarsi dal nipote di Eric. Intanto Deacon dovrà ancora una volta tenere a bada Sheila.

Anticipazioni Beautiful: Hope chiede a Thomas di riportare Douglas a casa

Hope e Liam al salvataggio di Brooke. I due ragazzi, ora che sanno cosa è successo davvero la notte di Capodanno, vogliono aiutare la Logan a mantenere il suo segreto e a far sì che Ridge non lo venga a sapere. C'è però un grosso problema all'orizzonte: Douglas è appena stato portato a cena a casa di Steffy e passerà la serata insieme a suo padre e al nonno. Brooke, Hope e Liam temono che il piccolo, divertito da quanto successo, possa rivelare alla sua famiglia di aver visto la nonna baciare Babbo Natale. E in effetti succederà proprio così anche se nessuno darà peso – almeno ora – alle parole del ragazzino. Prima che accada l'irreparabile, Hope prenderà il telefono e chiamerà Thomas, chiedendogli – con la scusa di un'emergenza – di riportare il loro figlio allo chalet. Il giovane Forrester le darà retta ma non senza punti interrogativi. Anche Ridge e Steffy non capiranno cosa stia succedendo e si insospettiranno.

Beautiful Anticipazioni: Brooke zittisce Douglas

Thomas arriverà allo chalet piuttosto preoccupato. Chiederà immediatamente se stia succedendo qualcosa di grave ma nessuno dei presenti gli darà una soddisfacente spiegazione. Il Forrester sarà costretto a lasciare casa di Hope e una volta soli, Brooke e Douglas parleranno di quanto successo a Capodanno. Il piccolo rivelerà alla nonna di aver già raccontato di averla vista baciare Babbo Natale ma di non aver detto quando è successo. La Logan tirerà un sospiro di sollievo e chiederà al piccolo di tenere la bocca chiusa e di non parlare più di questa storia. Dovrà essere un segreto tra loro, che nessuno dovrà sapere.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Grace indaga su Paris e Zende

La serata romantica di Carter e Paris è stata interrotta da Grace. La dottoressa ha scoperto che sua figlia e Zende non hanno più una relazione e, spaventata che questa possa essere davvero la fine, vorrà delle immediate spiegazioni. La Buckingham sarà costretta a raggiungere a casa la sua mamma e a dirle di aver deciso di rompere con il Forrester, perché non pronta a impegnarsi con lui. Le confesserà infatti di aver quasi ricevuto una proposta di matrimonio e di essere stata salvata, in extremis. Grace cercherà di riportarla alla ragione e continuerà a elogiare il nipote di Eric ma senza grande successo. Intanto a Il Giardino, Sheila tornerà all'attacco con Deacon. La Carter sarà curiosa di sapere cosa sia successo la notte di Capodanno e perché lo Sharpe non abbia più visto, da allora, né Brooke né Hope.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.