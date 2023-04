Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 8 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 8 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 aprile 2023 - Hope racconterà a Liam di aver scoperto chi era il fantomatico Babbo Natale con cui Douglas ha visto Brooke baciarsi. La Logan confiderà al marito che si trattava di suo padre. I ragazzi, insieme a Brooke, cercheranno di escogitare una strategia per convincere il piccolo a mantenere il segreto e si preoccuperanno che il ragazzino sia, proprio in quel momento, a casa di Steffy, in compagnia di sua padre e di Ridge. Intanto Carter vorrebbe frenare Paris per impedire a entrambi di fare una sciocchezza e di tradire la fiducia di Zende. La ragazza tenterà e riuscirà a sedurlo ma i due verranno interrotti da una chiamata di Grace, preoccupata per la figlia. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 8 aprile 2023 - Demir sogna in grande, come sua abitudine. Il marito di Zuleyha ha un progetto a dir poco ambizioso: vuole diventare un imprenditore di fama internazionale. Lo Yaman è pronto ad espandere i suoi orizzonti, o meglio è a dir poco impaziente che ciò accada. Tuttavia, c'è qualcuno altrettanto pronto ed impaziente, ma di ostacolarlo. Yilmaz, determinato ad assestargli un altro duro colpo, fa qualcosa che Demir non si aspettava, e che lo costringe a prendere una drastica decisione. Per colpa di una mossa del figlioccio di Fekeli, il signore di Cukurova si vede obbligato a vendere ai soci tedeschi le quote della società che gli avrebbe permesso di realizzare il suo desiderio. Di certo, lo Yaman, furente, non ha intenzione di lasciare impunita l'affronto dell'Akkaya! Qui la trama completa di Terra Amara.

