Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 7 gennaio 2023

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 7 gennaio 2023, su Canale 5 con un doppio appuntamento. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.30, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 gennaio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 gennaio 2023 - Donna affronterà Eric, dopo che il Forrester ha origliato la sua conversazione con Brooke. Le sorelle Logan capiranno di essere state ascoltate e Brooke cercherà di convincere il suo ex marito ad ascoltare quello che sua sorella sta nascondendo ormai da tanti anni. Rimasta sola con Eric, Donna gli confesserà di essere ancora innamorata di lui ma di non aver mai avuto il coraggio di dirglielo, per via del suo matrimonio con Quinn. Intanto la Fuller rivelerà a Shauna di essere ancora legata a Carter ma di aver scelto il suo amato consorte. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 gennaio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 7 gennaio 2023 - vediamo che Demir va su tutte le furie, quando viene a sapere che la moglie, insieme ad Adnan, è andata a rifugiarsi da Yilmaz. Lo Yaman si dirige alla villa di Fekeli con degli uomini, ai quali ordina di sparare all’impazzata almeno fino a che la Altun non avrà deciso di tornare tra le sue braccia. Padrino e figlioccio rispondono al fuoco, e, ad un certo punto, l'Akkaya viene raggiunto alla schiena da una pallottola. Zuleyha si rende conto di non poter più temporeggiare: deve accontentare Demir, per evitare che la situazione degeneri ulteriormente. La Hekimoglu sta per operare d’urgenza il promesso sposo, mentre l’ex sarta sta per subire l'ira funesta del marito...Qui la trama completa di Terra Amara.

