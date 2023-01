Beautiful Anticipazioni 7 gennaio 2023: Un amore impossibile... o forse no. Donna ci prova!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 7 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Donna prenderà coraggio e ormai uscita allo scoperto, comincerà a confessare a Eric di essere ancora innamorata di lui. Il Forrester sembrerà gradire.

Il segreto è stato scoperto. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella doppia puntata della Soap, in onda il 7 gennaio 2023 alle ore 13.50 su Canale5, Donna affronterà Eric, dopo che il Forrester ha origliato la sua conversazione con Brooke. Le sorelle Logan capiranno di essere state ascoltate e Brooke cercherà di convincere il suo ex marito ad ascoltare quello che sua sorella sta nascondendo ormai da tanti anni. Rimasta sola con Eric, Donna gli confesserà di essere ancora innamorata di lui ma di non aver mai avuto il coraggio di dirglielo, per via del suo matrimonio con Quinn. Intanto la Fuller rivelerà a Shauna di essere ancora legata a Carter ma di aver scelto il suo amato consorte.

Anticipazioni Beautiful: Il segreto di Donna è stato scoperto

Molti segreti sono stati svelati in queste ultime puntate di Beautiful. Carter e Katie si sono confessati l'un l'altra tanti particolari del loro passato ma anche Donna ha alla fine rivelato i suoi veri sentimenti per Eric. La Logan ha detto alle sorelle di essere ancora follemente innamorata del Forrester e di non essere riuscita ancora a dimenticare i bei momenti del loro matrimonio. Per questo è stato impossibile trovare un altro uomo, che la rendesse felice. Ed è proprio in un momento di estrema confidenza che finirà per svelare tutti i suoi segreti al diretto interessato.

Donna confessa a Eric di amarlo ancora: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 7 gennaio 2023

Donna continuerà a rivelare il suo segreto. E lo farà con Brooke. Ma mentre le due sorelle stanno parlando di Eric e dell'amore che la Logan prova per lui, il Forrester comparirà alle loro spalle, facendo capire a entrambe di aver sentito tutto. Brooke sarà la prima a parlare e consiglierà a suo suocero di ascoltare quello che la bellissima bionda davanti a loro, ha da dirgli. Poi lascerà l'ufficio per permettere ai due di parlare da soli. Donna prenderà quindi coraggio e dirà al suo ex marito di essere ancora follemente innamorata di lui ma di non aver mai fatto alcun passo, da quando lui ha sposato Quinn. Poi in segno d'amore, gli mostrerà un vasetto di miele a forma di orsacchiotto, rivelandogli di averlo sempre con sé perché in grado di ricordarle i bei tempi.

Beautiful Anticipazioni: Donna seduce Eric?

La conversazione tra Eric e Donna assumerà molto presto una forma molto strana e inaspettata. Galeotto sarà il vasetto di miele, che sporcherà la mano della Logan e la porterà – innocentemente – a leccarsi il dito. Questo gesto avrà delle ripercussioni sensuali sul Forrester. Intanto alla Villa, Quinn informerà Shauna della sua decisione di lasciare Carter. La Fuller rivelerà all'amica di essere ancora molto innamorata del Walton ma di aver scelto il marito. Sarà la Fulton a chiederle se è davvero convinta di quello che sta facendo e se è sicura di aver preso la decisione giusta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 al 7 gennaio 2023.

