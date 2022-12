Beautiful Anticipazioni dal 2 al 7 gennaio 2023: Hope e Finn sconvolti. Deacon e Sheila si amano!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 2 al 7 gennaio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 2 gennaio 2023

Eric interroga Carter sul suo rapporto con Quinn e il Walton conferma al Forrester e a Ridge di aver chiuso definitivamente ogni rapporto con la Fuller e che nessuno dei due dovrà più preoccuparsi di questo. Intanto Zende e Paris tornano a lavoro dopo la loro prima notte d'amore e sono più uniti che mai. Thomas sembra essere geloso della Buckingham. Brooke invece cerca di convincere Donna a confessare a Eric il suo amore ma la sorella non ha alcuna intenzione di creare ancora più scompiglio nella vita del suo ex. Nessuna delle due si accorge che Eric è dietro di loro e ha sentito la loro conversazione.

Puntata in onda Martedì 3 gennaio 2023

Katie ha confessato alle sue sorelle di aver scoperto dei punti in comune con Carter. La Logan ne ha conferma alla Forrester Creations, quando si ritrova faccia a faccia con il Walton. I due condividono delle storie d'amore naufragate e amori impossibili. Ma ad accomunarli è soprattutto il desiderio di trovare finalmente la persona giusta che li accompagni nella loro vita. Katie ribadisce che Bill non è stato e non sarà mai l'uomo giusto per lei.

Puntata in onda Mercoledì 4 gennaio 2023

Liam e Steffy si organizzano per passare del tempo insieme alla loro Kelly. Hope e Finn decidono di lasciarli soli e si dirigono a Il Giardino per pranzare insieme. Ma al ristorante li aspetta una sorpresa inaspettata e sconvolgente. I due ragazzi vedono Deacon e Sheila baciarsi. Si tratta, come sempre, di uno stratagemma orchestrato dalla Carter per ottenere quello che vuole: riavvicinarsi a suo figlio. Lo Sharpe è costretto a seguirla, coinvolto suo malgrado in questo nuovo astuto piano.

Puntata in onda Giovedì 5 gennaio 2023

Mentre Finn e Hope continuano a interrogarsi su cosa stia succedendo tra i loro genitori e sono pronti a intervenire per scoprirlo, Liam e Steffy cercano di recuperare del tempo in serenità con la loro piccola Kelly. I due condividono la loro preoccupazione per i partner, costretti a fare i conti con due genitori astuti e malefici, che non dovrebbero mai tornare a far parte della loro vita. Sia lo Spencer che la Forrester sperano che Finn e Hope abbiano capito di dover stare attenti.

Puntata in onda Venerdì 6 gennaio 2023

La Puntata del 6 gennaio 2023 non andrà in onda. L'episodio verrà recuperato sabato 7 gennaio 2023.

Puntata in onda Sabato 7 gennaio 2023

Eric ha fatto capolino nell'ufficio di Brooke e Donna e ha fatto capire alle due di aver ascoltato tutto. Brooke cerca di convincere il Forrester a dare ascolto alle parole della sorella – molto imbarazzata – che prova per lui un sincero sentimento d'amore. Poi decide di lasciare i due ex da soli. Eric, lusingato da quanto scoperto, si rivolge e Donna e le rivela di essere molto felice di essere amato così intensamente da una persona così bella come lei e le confessa di non aver dimenticato quanto sono stati felici insieme, durante il loro matrimonio. Intanto a Il Giardino, Sheila convince Deacon ad assecondarla e a seguire il suo piano. La Carter comincia a raccontare a Finn e Hope che lei e lo Sharpe si amano, che la loro relazione è cominciata durante gli anni della prigione e che ora sono felici di stare insieme. Questo stratagemma non convince però la Logan che, sicura che Sheila stia mentendo, spinge Finn a non dare credito a un racconto che sa di assurdo.

Nonostante la decisione di rimanere fedele a Eric e di chiudere con Carter, Quinn sembra ancora legata al Walton. La Fuller confessa alla sua amica Shauna di essere ancora innamorata dell'avvocato ma di aver preso la decisione definitiva di chiudere con lui. Intanto Donna, felice delle parole di Eric, trova il coraggio di rivelargli tutto sui suoi sentimenti. Tra loro si ricrea una grande intimità e complice una bottiglietta di miele, il Forrester capisce di avere ancora speranza di recuperare la sua disfunzione erettile.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.