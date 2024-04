Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 7 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 7 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.40 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 aprile 2024 - tra i Forrester si è rotto qualsiasi equilibrio e Taylor ne pagherà le conseguenze peggiori. La Hayes cercherà di capire se Ridge sia intenzionato ancora a sposarla nonostante quello che è successo. La dottoressa sarà preoccupata che le cose siano del tutto cambiate e non ci sia più alcuna soluzione per la loro famiglia. Intanto Hope rincuorerà Brooke e la spronerà a non lasciarsi andare nonostante abbia perso l’amore della sua vita. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 7 aprile 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 7 aprile 2024 - Sermin non sa proprio che cosa fare. Sono giorni ormai che la bionda non ha più notizie di Betul, e, temendo il peggio, alla fine pensa che la cosa migliore sia rivolgersi alla polizia. Il Commissario, però, le fa sapere di non poter aprire un'indagine perché non ci sono sufficienti prove. In preda al panico, la donna sa di non avere altra scelta: deve chiedere aiuto alla sua nemica, Zuleyha. Quest'ultima, vedendo quanto Sermin sia disperata, non riesce a voltarle le spalle, nonostante tutti i loro trascorsi. L'Altun decide d'intervenire. Qui la trama completa di Terra Amara..