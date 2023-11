Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 4 novembre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 4 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.15, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 novembre 2023 - Hope dirà a sua madre che Thomas le ha confessato di voler riavere la custodia di Douglas. Questa rivelazione lascerà la Logan senior senza parole. Né lei né sua figlia saranno d’accordo con il Forrester e cercheranno un modo per impedirgli di riuscirci. Intanto a casa di Bill, lui e Li parleranno della notte in cui lo Spencer ha salvato la dottoressa e di come le cose, dopo quell’evento, sono migliorate. Taylor invece racconterà ai figli del bacio con Ridge. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 ottobre al 4 novembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 4 novembre 2023 - grazie ad un'idea di Sermin, Zuleyha viene ritrovata nel bosco, con una gamba immobilizzata da una trappola. La giovane non riporta ferite gravi, ma essendo disidratata, viene ricoverata in ospedale. Qui, l'Altun rivela di non ricordare che cosa le sia successo. Una volta ripresasi, quest'ultima confessa a Demir di essersi innamorata di lui. Intanto, Mujgan viene a sapere da Bathiar di Monika, una vecchia fiamma di Fikret che aveva provato a suicidarsi; la dottoressa affronta l'amato e lo lascia. Gulten, invece, scopre da Ismail che Gaffur ha impegnato l'atto di proprietà delle terre che Hunkar aveva intestato a lei. L'uomo, inoltre, è determinato a riscattare i possedimenti, poiché il marito di Saniye non gli ha mai restituito i soldi. La ragazza preferisce tenere questo segreto per sé, ma tutti si accorgono che nasconde qualcosa che la preoccupa. Dopodiché, per tutta Cukurova ci sono dei manifesti che mirano ad infangare il nome del defunto Adnan Yaman senior, e Demir ordina ai propri uomini di rimuoverli immediatamente. Nel frattempo, Mujgan si rende conto che tra quest'ultimo ed Umit c'è qualcosa, e ne parla con lei. Sermin, nel mentre, smaschera lo Yaman, dicendo di aver scoperto che ha mentito sul suo viaggio ad Ankara; la Kahraman gli fornisce un alibi. Per finire, Zuleyha viene dimessa dall'ospedale e racconta a Sevda che la memoria le è tornata: sa chi è stato ad aggredirla nel bosco... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 30 ottobre al 4 novembre 2023.