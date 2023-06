Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 4 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 giugno 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 4 giugno 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 giugno 2023 - Deacon farà una scoperta agghiacciante. Lo Sharpe troverà i corpi di Steffy e Finn nel vicolo dietro a Il Giardino e accortosi della situazione, chiamerà immediatamente i soccorsi. La situazione apparirà subito grave e Deacon sarà costretto ad avvertire Ridge e raccontargli quanto successo a sua figlia e a suo genero, che ha perso la vita. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 4 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 4 giugno 2023 - la Altun, dopo l'ennesimo faccia a faccia con la rivale in amore, s'impossessa di nascosto della pistola di Fekeli. La giovane, in evidente stato di shock, sgattaiola via per dirigersi alla tenuta. Qui, Zuleyha si ritrova al cospetto del marito, reo di averla ripudiata e di averla separata dai loro figli; la ragazza impugna l'arma e preme il grilletto, ferendo quasi mortalmente lo Yaman. Quest'ultimo finisce in ospedale, dove deve essere operato d'urgenza, mentre la Altun finisce dietro le sbarre. Julide prova a rincuorarla, assicurandole che farà in modo che le venga dato il minimo della pena... Qui la trama completa di Terra Amara.

