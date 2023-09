Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 30 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 settembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 30 settembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 settembre 2023 - Finn tenterà l’impossibile per salvarsi da Sheila. Capito di non poter fuggire sulle sue gambe e di essere controllato a vista, il ragazzo cercherà di convincere Mike a dargli una mano. Pregherà quindi il Guthrie di lasciarlo andare e gli prometterà di mettere una parola buona per lui, con la polizia. Il secondino però non gli darà per nulla retta. Intanto a casa di Brooke, lei e Ridge informeranno Baker di volersi recare in prigione per parlare con l’uomo che ha sicuramente aiutato Sheila a evadere. I due saranno pronti a stanare la rossa e a liberarsi di lei. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 30 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 30 settembre 2023 - alla tenuta, l’ex sarta sta supervisionando i matrimoni collettivi che hanno sempre avuto luogo alla villa, ma che prima aveva sempre supervisionato Hunkar. Dopotutto, ormai l’Altun è la nuova signora, tanto che lo Yaman ha messo in mano sua le quote della Hunkar Yaman Holding. Ora, la cantante spinge la giovane a fare un ulteriore passo un avanti, ossia accettare anche la presidenza dell’associazione di beneficienza. Zuleyha, nonostante un po' di titubanza iniziale, decide di dare ascolto a Sevda e si candida. La ragazza viene eletta. Qui la trama completa di Terra Amara.