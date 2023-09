Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 30 settembre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Finn tenterà l’impossibile per salvarsi da Sheila. Capito di non poter fuggire sulle sue gambe e di essere controllato a vista, il ragazzo cercherà di convincere Mike a dargli una mano. Pregherà quindi il Guthrie di lasciarlo andare e gli prometterà di mettere una parola buona per lui, con la polizia. Il secondino però non gli darà per nulla retta. Intanto a casa di Brooke, lei e Ridge informeranno Baker di volersi recare in prigione per parlare con l’uomo che ha sicuramente aiutato Sheila a evadere. I due saranno pronti a stanare la rossa e a liberarsi di lei.

Anticipazioni Beautiful: Finn tenta di convincere Mike a dargli una mano

Sheila ha drogato Finn e quando il ragazzo riaprirà gli occhi, capirà di essere sempre più nei guai. Il dottore comprenderà di dover escogitare presto qualcos’altro e visto che fuggire con le sue gambe non gli sarà possibile, l’unica soluzione rimasta è convincere Mike a dargli una mano. Finnegan approfitterà di un momento di assenza della Carter, per parlare con il secondino e per chiedergli di lasciarlo andare. Gli assicurerà che una volta fuori, metterà una buona parola per lui con la polizia e farà in modo di evitargli una pena molto pesante.

Beautiful Anticipazioni: Mike si rifiuta di aiutare Finn

Mike avrebbe tanto voluto che Sheila fuggisse con lui e lasciasse Finn al suo destino ma la Carter lo ha convinto a darle una mano e a seguire i suoi piani. Il Guthrie, fedelissimo alla rossa, non si lascerà neanche convincere dalle preghiere di Finnegan e anzi lo spingerà a lasciarsi curare da sua madre e a non farsi prendere dalla foga della fuga. Gli prometterà persino che Sheila lo lascerà andare da Steffy, una volta che sarà guarito.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge pronti ad affrontare Mike

Brooke e Ridge sanno come incastrare Sheila. I due hanno capito che ad aiutare la pazza a fuggire è stato Mike Guthrie, che lavora in prigione e che è stato il braccio destro della Carter. Marito e moglie chiameranno Baker per organizzare con lui un incontro con il Guthrie ed escogiteranno nel dettaglio, il piano per far capitolare il secondino e spingerlo a confessare dove si trovi la malefica rossa. Sheila avrà le ore contate?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.