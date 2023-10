Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 28 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 28 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 ottobre 2023 - Steffy continuerà a tenere sotto torchio Li, per sapere perché la donna le abbia nascosto che Finn era ancora vivo. Il confronto tra le due sarà ancora serratissimo e la dottoressa ribadirà alla nuora di non avere alcuna intenzione di scusarsi con lei. Le dirà di aver agito per proteggere suo figlio e solo così avrebbe potuto farlo. Intanto Taylor e Ridge si rivedranno dopo il loro ritorno a casa e si ritroveranno a parlare di nuovo del bacio a Montecarlo, che ha lasciato entrambi senza parole. Brooke invece penserà che tra lei e suo marito le cose siano in via di risoluzione… ma si sbaglierà di grosso. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 28 ottobre 2023 - Sevda trova una lettera anonima indirizzata a Demir e la legge. All'interno sono elencate tutte le malefatte di Adnan Yaman senior, compreso di aver approfittato di una donna sposata con la quale ha concepito un figlio, senza però averlo mai voluto riconoscere. Quando il giovane lo scopre perde le staffe. Lo Yaman, bisognoso di un consiglio, si dirige da Fekeli. Alla fine, il primo decide di fare delle dichiarazioni pubbliche per denunciare le calunnie anonime contro il padre. Intanto, Saniye, Gaffur, Gulten e Nur stanno cercando di far riappacificare Fadik e Rasit. Umit e Mujgan, invece, provano a mettere da parte i loro dissapori e cenano insieme; scoprono così di avere molto in comune. Diventeranno amiche? Tornando a casa, il primario trova Fikret ubriaco: è in piena crisi di identità. Più tardi, persino lo zio tenta di calmarlo e farlo ragionare. In un secondo momento, Zuleyha sembra preoccupata per la reputazione della famiglia Yaman. La signora chiede a Saniye d'indagare sulla lettera anonima in cui si parla del figlio illegittimo di Adnan Yaman senior. Le due risalgono a Sesma, un'ex dipendente della tenuta, e vanno a farle visita. Sesma ammette che una sera il signore cacciò dalla tenuta una giovane che gli chiedeva di aiutarlo con il figlioletto... Qui la trama completa di Terra Amara.

