Terra Amara Anticipazioni 28 ottobre 2023, Zuleyha sconcertata: ora sa la verità su Adnan senior!

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 28 ottobre 2023 su Canale 5 rivelano che Demir sta per fare una dichiarazione pubblica. Umit e Mujgan, invece, stanno stringendo amicizia. Nel frattempo, Zuleyha e Saniye fanno una scoperta sconvolgente...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 28 ottobre 2023, alle 14.10, Sevda trova una lettera anonima indirizzata a Demir e la legge. All'interno sono elencate tutte le malefatte di Adnan Yaman senior, compreso di aver approfittato di una donna sposata con la quale ha concepito un figlio, senza però averlo mai voluto riconoscere. Quando il giovane lo scopre perde le staffe. Lo Yaman, bisognoso di un consiglio, si dirige da Fekeli. Alla fine, il primo decide di fare delle dichiarazioni pubbliche per denunciare le calunnie anonime contro il padre. Intanto, Saniye, Gaffur, Gulten e Nur stanno cercando di far riappacificare Fadik e Rasit. Umit e Mujgan, invece, provano a mettere da parte i loro dissapori e cenano insieme; scoprono così di avere molto in comune. Diventeranno amiche? Tornando a casa, il primario trova Fikret ubriaco: è in piena crisi di identità. Più tardi, persino lo zio tenta di calmarlo e farlo ragionare. In un secondo momento, Zuleyha sembra preoccupata per la reputazione della famiglia Yaman. La signora chiede a Saniye d'indagare sulla lettera anonima in cui si parla del figlio illegittimo di Adnan Yaman senior. Le due risalgono a Sesma, un'ex dipendente della tenuta, e vanno a farle visita. Sesma ammette che una sera il signore cacciò dalla tenuta una giovane che gli chiedeva di aiutarlo con il figlioletto...

Terra Amara Anticipazioni: Demir denuncia le calunnie contro il padre!

Sevda ha tra le mani una lettera indirizzata a Demir. Benché non sia per lei, non resiste alla tentazione di aprirla e leggerla. Il contenuto della missiva, però, la lascerà di stucco. All'interno di essa, infatti, è stato stilato da un mittente anonimo una terribile lista, quella di tutte le nefandezze compiute da Adnan Yaman senior quando era ancora in vita. In particolar modo, Sevda è colpita da una delle malefatte del proprio amato che sono state accuratamente elencate: Adnan senior avrebbe messo incinta una donna sposata e poi non avrebbe più voluto sapere niente né di lei né del loro figlio. Quando ne parla con lui, anche lo Yaman junior sgrana gli occhi. Quest'ultimo, stanco delle continue accuse - a suo dire infondate - che non fanno che infangare la memoria del defunto padre, va a chiedere a Fekeli un consiglio. L'uomo, però, è in difficoltà. Fikret gli ha appena confessato di essere il fratellastro di Demir e di volersi vendicare di lui; dunque, pensa che sia stato proprio il nipote a scrivere quella lettera. Al termina della loro conversazione, lo Yaman junior decide di fare delle dichiarazioni pubbliche per denunciare le calunnie anonime contro il grande ed irreprensibile Adnan senior.

Terra Amara Anticipazioni: Umit si avvicina a Mujgan...

Saniye, Gaffur, Gulten e Nur vorrebbero tanto riuscire a far riappacificare Fadik e Rasit. Questi ultimi, pur amandosi molto, non si sono sposati: lui l'ha abbandonata sull'altare; ma, una volta rientrato alla tenuta, le ha spiegato che si era visto costretto a farlo per via di gravi problemi famigliari. La domestica, tuttavia, non sembra propensa a perdonarlo. I quattro amici riusciranno a farli tornare insieme? Intanto, per Mujgan e Umit è giunto il momento di provare a sotterrare l'ascia di guerra. Le due, nonostante non abbiano iniziato con il piede giusto, vogliono darsi una possibilità; dopotutto, sono colleghe e sono dottoresse, quindi, se i rapporti tra loro continuassero ad essere tesi, ne risentirebbe il loro operato in ospedale. Durante la cena, l'Hekimoglu e la Kahraman scoprono di avere molti punti in comune. Al termine della bella serata, il primario trova Fikret in condizioni pietose: è ubriaco e in piena crisi di identità. Dopo averlo ascoltato, Umit affida il giovane a Fekeli, il quale tenterà di farlo tranquillizzare...

Zuleyha fa una scoperta scioccante, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 28 ottobre 2023

Zuleyha non riesce a stare tranquilla. La nuova signora della villa è seriamente preoccupata per la reputazione della famiglia a cui ormai appartiene, ossia quella degli Yaman. Le voci infamanti sul conto di Adnan Yaman senior si stanno diffondendo a macchia d'olio per tutta Cukurova, e l'Altun non ha la minima intenzione di restare con le mani in mano a guardare. Così, determinata a scoprire quanto ci sia di vero nelle terribile storie narrate dall'anonimo calunniatore sul conto del defunto suocero, l'ex sarta affida a Saniye il compito d'indagare. La moglie di Gaffur, investigando sul passato della tenuta, risale a Sesma, un'ex dipendente. Dopo averne discusso insieme, Saniye e Zuleyha decidono di andare a parlarci. Sesma racconta loro che, quando Adnan senior era ancora in vita, una notte una donna con un bambino andò a bussare alle porte della villa, proprio alla ricerca del signore. Per le due è una doccia fredda: entrambe capiscono che è tutto vero, Adnan senior aveva un figlio illegittimo che non ha mai riconosciuto!

