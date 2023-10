Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 ottobre 2023: Steffy vuole risposte da Li mentre Taylor affronta Ridge!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Steffy continuerà a tenere sotto torchio Li, per sapere perché la donna le abbia nascosto che Finn era ancora vivo. Il confronto tra le due sarà ancora serratissimo e la dottoressa ribadirà alla nuora di non avere alcuna intenzione di scusarsi con lei. Le dirà di aver agito per proteggere suo figlio e solo così avrebbe potuto farlo. Intanto Taylor e Ridge si rivedranno dopo il loro ritorno a casa e si ritroveranno a parlare di nuovo del bacio a Montecarlo, che ha lasciato entrambi senza parole. Brooke invece penserà che tra lei e suo marito le cose siano in via di risoluzione… ma si sbaglierà di grosso.

Anticipazioni Beautiful: Steffy vuole risposte!

Steffy e Finn sono tornati a casa ed è stato bellissimo poter finalmente riabbracciare la propria famiglia e i propri cari. La Forrester ha però un conto in sospeso. Deve risolvere le cose con Li e scoprire perché la donna non le abbia detto che suo marito era vivo. La dottoressa ha fatto visita ai due ragazzi e gli animi si sono subito accesi. Steffy non ha perso tempo e ha subito chiesto alla suocera cosa fosse successo e perché non sia stata avvertita di nulla.

Steffy accuserà Li di averla portata sull’orlo del baratro e di averla quasi distrutta con le sue bugie. Li le risponderà di essere dispiaciuta che lei sia stata così ma non si scuserà per aver protetto suo figlio, nell’unico modo possibile: quello di farlo credere morto, per nasconderlo da Sheila e da tutti, anche dalla sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Taylor e Ridge ritornano a parlare del bacio

A Montecarlo è scoppiata la passione. Taylor e Ridge, complice il pasticcio di Hope, si sono baciati. I due non hanno saputo resistere al bel momento che vedeva la loro famiglia di nuovo unita e felice. Ma le cose hanno preso una piega imbarazzante. Il Forrester cercherà di spiegarsi con la sua ex moglie ma non potrà fare a meno di pensare che quanto accaduto non sia stato poi così male. Taylor vorrà delle risposte e visto che lui e Brooke stanno continuando la loro storia d’amore – anche se non con la stessa intensità di prima – vuole capire quale sia il suo posto in questa situazione. I due si lasceranno senza aver capito del tutto cosa stia accadendo e la Hayes raggiungerà Steffy, proprio quando la ragazza starà ancora discutendo con Li.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke si illude di aver calmato Ridge

Brooke è all’oscuro di quello che è successo a Montecarlo ma sa che Ridge ora deve concentrarsi sulla sua famiglia. La Logan è certa che il matrimonio con il Forrester sia saldo e che nessuno potrà mai e poi mai dividerli, loro sono uniti dal destino. Ed è questo che dirà a Hope, ancora preoccupata per quello che ha fatto, senza però sapere che suo marito sta pensando a Taylor e al dolce bacio che si sono scambiati…

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.