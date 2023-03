Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 26 marzo 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 marzo 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 26 marzo 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 marzo 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 marzo 2023 - Hope non riuscirà a trovare pace. La Logan, dopo aver rivelato a Liam che sua madre ha bevuto la sera di Capodanno, dirà al marito di sentirsi molto in colpa per quanto successo. La ragazza sarà convinta che se lei e la sua famiglia non avessero lasciato sola la sua mamma, lei non avrebbe vissuto dei momenti così intensi e drammatici. Intanto Brooke, decisa e speranzosa di voltare pagina, comincerà a seguire le riunioni degli alcolisti anonimi. Purtroppo però il ricordo di Deacon e lo spettro di quella terribile notte, non la lasceranno in pace. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 marzo 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 26 marzo 2023 - il problema maggiore di Demir è forse la reputazione della sua prestigiosa e rispettabile famiglia, ormai - forse irrimediabilmente - compromessa. Tutti sanno che non sono più ricchi e potenti come un tempo. Né l'imprenditore né tantomeno Hunkar sono disposti ad accettare tacitamente l'umiliazione pubblica, ed è per tale ragione che, nonostante le difficoltà economiche, hanno scelto comunque di organizzare come ogni anno la cerimonia di circoncisione. All'evento prenderanno parte le personalità di spicco di Cukurova, pertanto è l'occasione per Demir e la mamma di dimostrare che gli Yaman non sono in decadenza... peccato che le cose non andranno proprio come entrambi speravano! Qui la trama completa di Terra Amara.

