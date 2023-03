Beautiful Anticipazioni 26 marzo 2023: Hope si sente in colpa. Brooke ha bevuto per causa sua!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 marzo 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Hope rivelerà a Liam che Brooke ha ripreso a bere e dirà al marito di sentirsi in colpa. La ragazza si pentirà di aver lasciato la madre da sola a Capodanno.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 26 marzo 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Hope non riuscirà a trovare pace. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che la Logan, dopo aver rivelato a Liam che sua madre ha bevuto la sera di Capodanno, dirà al marito di sentirsi molto in colpa per quanto successo. La ragazza sarà convinta che se lei e la sua famiglia non avessero lasciato sola la sua mamma, lei non avrebbe vissuto dei momenti così intensi e drammatici. Intanto Brooke, decisa e speranzosa di voltare pagina, comincerà a seguire le riunioni degli alcolisti anonimi. Purtroppo però il ricordo di Deacon e lo spettro di quella terribile notte, non la lasceranno in pace.

Anticipazioni Beautiful: Steffy pronta a proteggere Ridge a ogni costo

Alla Forrester Creations stanno continuando a circolare cattive voci sull'assenza di Brooke. Sono giorni infatti che la Logan non si presenta in ufficio e in molti credono possa esserle successo qualcosa. Anche Steffy è convinta di questo. La Forrester ha intuito che Hope è molto in ansia per sua madre ed è certa che qualcosa di molto brutto, si è abbattuto sulle Logan e che Ridge ne pagherà le conseguenze. La ragazza, infastidita dal fatto che Brooke e Hope in un modo o nell'altro siano destinate a far soffrire suo padre, sarà pronta a tutto pur di proteggerlo e comincerà ad affilare le armi contro la sua matrigna e la sua sorellastra.

Beautiful Anticipazioni: Hope si sente in colpa

Dopo il colloquio non certo rilassato con Steffy, pronta a salvare suo padre, Hope è tornata a casa. La ragazza si è imbattuta in Bill e ha letteralmente cacciato lo Spencer da casa sua, non contenta di averlo tra i piedi. La giovane non ha infatti dimenticato di come suo suocero abbia fatto finire in prigione suo figlio nonché suo marito e ha ancora bisogno di tempo. Rimasta sola con Liam, la piccola Logan racconterà al consorte che Brooke ha ripreso a bere e si sentirà profondamente in colpa per essersene andata la notte di Capodanno e averla lasciata sola. Liam cercherà di rassicurarla, dicendole di non preoccuparsi e che tutto si risolverà al meglio. Brooke Logan è una donna forte e di sicuro vincerà anche questa battaglia.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke comincia le sedute dagli alcolisti anonimi

Mentre Hope si sentirà in colpa per quanto successo alla madre, Brooke deciderà di recarsi alla prima riunione degli alcolisti anonimi. La Logan vuole a tutti i costi capire cosa sia successo la notte di Capodanno e cosa l'abbia spinta a bere e a baciare Deacon. Senza indugi e appoggiata da Ridge, comincerà a lottare per scoprire la verità. Purtroppo però i flashback di quella terribile sera continueranno a tornarle in mente, rendendo la riunione più difficile di quanto immaginasse.

