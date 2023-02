Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 26 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 febbraio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 26 febbraio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 febbraio 2023 - Liam continuerà a confidarsi con suo padre. Bill sarà furioso contro Deacon e anche molto preoccupato per la sua famiglia. Il magnate ribadirà al figlio di essere pronto a intervenire personalmente e di incontrare faccia a faccia lo Sharpe ma il ragazzo, spaventato che possa fare qualcosa di avventato, gli chiederà di pazientare e di lasciarlo agire da solo. Lo Spencer senior lo inviterà però a non abbassare la guardia. Intanto Steffy e Thomas continueranno a spingere il loro papà a tornare a casa e gli chiederanno come faccia a non essere stufo del comportamento di Brooke e dei loro continui tira e molla. Deacon invece proseguirà con il suo piano di stare accanto alle Logan, assicurando loro di essere cambiato e dicendo di non voler in nessun modo creare problemi nella loro famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 26 febbraio 2023 - vedremo che non appena scopre che Yilmaz vuole trasferirsi a casa di Sermin per avvicinarsi a Zuleyha, Gaffur corre in carcere dal suo signore. Il capomastro lo aggiorna, e lo Yaman perde le staffe. L'imprenditore si rende conto di dover agire, e di doverlo fare in fretta, per non permettere al rivale in amore di raggiungere il suo scopo. Demir, allora, chiede ad Hunkar di procurargli i passaporti, perché ha intenzione di evadere di prigione e scappare con la moglie a Berlino. Dopodiché, l'uomo mette in atto il suo piano minuziosamente architettato: finge un'aggressione e si pugnala con un oggetto appuntito; lo Yaman viene trasportato d'urgenza in ospedale, dove Mujgan lo opererà... Qui la trama completa di Terra Amara.

