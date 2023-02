Beautiful Anticipazioni 26 febbraio 2023: Bill pronto ad affrontare Deacon faccia a faccia. Liam lo frena!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 26 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Bill proporrà di nuovo a Liam di risolvere lui la situazione con Deacon ma Liam lo inviterà a calmarsi per non scatenare ancora di più l'ira di Hope.

Speciale appuntamento domenicale con la Soap Beautiful. Nel pomeriggio di Canale5 non andrà in onda la penultima puntata di Amici, a causa della morte di Maurizio Costanzo. Al suo posto ci saranno un episodio di Beautiful e uno di Terra Amara.

Le Anticipazioni ci rivelano che nella puntata in onda il 26 febbraio 2023 alle ore 14.00 su Canale5, Liam continuerà a confidarsi con suo padre. Bill sarà furioso contro Deacon e anche molto preoccupato per la sua famiglia. Il magnate ribadirà al figlio di essere pronto a intervenire personalmente e di incontrare faccia a faccia lo Sharpe ma il ragazzo, spaventato che possa fare qualcosa di avventato, gli chiederà di pazientare e di lasciarlo agire da solo. Lo Spencer senior lo inviterà però a non abbassare la guardia. Intanto Steffy e Thomas continueranno a spingere il loro papà a tornare a casa e gli chiederanno come faccia a non essere stufo del comportamento di Brooke e dei loro continui tira e molla. Deacon invece proseguirà con il suo piano di stare accanto alle Logan, assicurando loro di essere cambiato e dicendo di non voler in nessun modo creare problemi nella loro famiglia.

Bill pronto ad affrontare Deacon faccia a faccia: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 26 febbraio 2023

La presenza ingombrante di Deacon non preoccupa solo Ridge. Liam, come il Forrester, è molto in ansia per il futuro della sua famiglia e per quello che potrebbe succedere a lui, Hope e ai loro figli. Il ragazzo sta trovando consolazione e sostegno in suo padre. Bill lo ha raggiunto a Il Giardino e sta ascoltando tutto quello che suo figlio ha da raccontargli. Le parole di Liam faranno ribollire il sangue al magnate e le mani cominceranno a prudergli. Lo Spencer senior, furente, chiederà di nuovo al ragazzo se desidera che lui intervenga personalmente nella faccenda ma Liam lo frenerà dicendogli che Hope non ha ancora dimenticato quello che è successo qualche mese prima e non gradirebbe di certo rivedere suo suocero all'attacco, per giunta contro il suo adorato papà. Bill capirà cosa intende e, tornando calmo, lo inviterà a fare qualcosa di più concreto per evitare che la sua famiglia si sfasci completamente. E per colpa di Deacon Sharpe succederà, lui ne è sicuro!

Anticipazioni Beautiful: Steffy si scusa con Ridge ma lo invita a tornare a casa

Steffy e Thomas hanno sconvolto Ridge con una proposta: tornare a casa da loro e da Taylor. La giovane Forrester non si è limitata a dire al padre di sentire la sua mancanza ma ha picchiato duro contro Brooke, dicendo che la Logan ha sempre costretto tutti a un tira e molla, che ora ha stancato. Ridge non ha gradito le parole della figlia e lei si scuserà per essere stata così diretta. Ribadirà però al genitore che lei, suo fratello e la loro madre, saranno sempre pronti a supportarlo e a non tradirlo. Lo inviterà a pensarci e Thomas interverrà dicendo di essere molto d'accordo con la sorella e di voler vedere la sua famiglia unita ancora una volta.

Beautiful Anticipazioni: Deacon rassicura Hope e Brooke di non voler rovinare loro la vita

Deacon è tornato all'attacco ed è certo che il suo piano possa funzionare. Lo Sharpe crede di aver allontanato Ridge da Brooke e ora non deve fare altro che aspettare che i tempi siano maturi. Lo Sharpe si affretterà a dire alle due donne di essere pronto a farsi da parte se loro saranno costrette a soffrire per lui. Confesserà di essere tornato solo per il bene di sua figlia e se non sarà cos, per qualsiasi ragione, lui farà i bagagli e sparirà. Hope e Brooke, commosse, ribadiranno di essere felici di averlo incontrato di nuovo e di non volerlo più perdere.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.