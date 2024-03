Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 24 marzo 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 24 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.40 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 marzo 2024 - Ridge prenderà una decisione che cambierà per sempre la sua vita. Il Forrester chiederà a Taylor di sposarla un’altra volta e di tornare a formare quella famiglia che erano un tempo. I due annunceranno a tutti la loro decisione e Donna, preoccupata per sua sorella, correrà immediatamente da lei per informarla. Intanto Douglas scoprirà il segreto di suo padre. Il bambino troverà – sull’app – la registrazione della chiamata ai servizi sociali, fatta con la voce di Brooke e capirà che a registrarla è stato il suo papà. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 24 marzo 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 24 marzo 2024 - l'ex sarta organizza la proiezione gratuita di un film per tutti gli abitanti di Cukurova, comprese Sermin e sua figlia. Tuttavia, al posto della pellicola preannunciata, viene proiettato un filmato che inchioda Betul: si tratta proprio del video girato da Fikret mentre lei elencava tutti i crimini di cui si è macchiata per tentare di neutralizzare una volta per tutte Zuleyha. Smascherata ed umiliata, Betul è inconsolabile. La madre, invece, è furiosa. Sermin si dirige da Colak, chiedendogli di vendicare la sua compagna. Il signore, allora, si dirige a Villa Yaman con i suoi uomini e comincia a sparare all'impazzata! Qui la trama completa di Terra Amara..