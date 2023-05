Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 21 maggio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 maggio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 21 maggio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 maggio 2023 - Liam, come Hope, non sarà d'accordo con le idee di Brooke e la spronerà a combattere per riconquistare suo marito. La Logan deciderà di tornare a combattere per l'amore di Ridge e ribadirà a Deacon che per lui non ci sarà mai alcuna speranza di tornare accanto a lei. Intanto Ridge ribadirà ai suoi figli, soprattutto a Steffy, che non potrà mai smettere di amare sua moglie, nonostante gli errori che la donna ha fatto. Thomas, ormai convinto che Sheila abbia ragione nel voler mantenere il segreto di Capodanno, si accorderà con lei per vedersi di nascosto. Steffy, in agguato, sentirà la strana telefonata del fratello e vorrà indagare. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 21 maggio 2023 - insieme, Demir e i suoi acerrimi nemici, Yilmaz e Fekeli, sono stati in grado di escogitare un piano per provare a risolvere il loro grande problema: la procura sta continuando ad indagare sull'omicidio di Ercument. Si vocifera che sia stato il nipote della nonnina, ed invece è stato proprio l'ex meccanico. Per proteggersi, hanno organizzato una conferenza stampa nel corso della quale Emel, fratello della vittima, dichiara di essere a conoscenza della verità dei fatti: Ercument è stato ucciso dalla malavita, per una questione di debiti...Qui la trama completa di Terra Amara.

