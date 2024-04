Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 21 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 21 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.40 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 aprile 2024 - Taylor e Brooke geleranno per la prima volta Ridge. Le due donne riveleranno al loro ex marito di non essere più disposte a tornare insieme a lui. Entrambe, di comune accordo, hanno deciso di non farsi più del male e confesseranno allo stilista di aver intenzione di volersi occupare di loro stesse, lontano dalle sue lusinghe. Il Forrester rimarrà a bocca aperta, soprattutto perché – dopo tanti anni – la Hayes e la Logan si presenteranno davanti a lui non come nemiche ma come complici e alleate. Anche Steffy e Hope saranno sconvolte da questa novità. Le ragazze, dopo aver discusso a lungo su quale delle loro madri abbia più diritto di stare accanto a Ridge, correranno a casa di Brooke, spaventate che tra le mamme possa scoppiare una dura lite. Ma arrivate alla dépendance troveranno ben altro. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 21 aprile 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 21 aprile 2024 - grazie all'aiuto di Gaffur, Fadik e Rasit, Zuleyha sta per fare un'importante scoperta. Quest'ultima viene a sapere chi ha rubato la preziosa spilla della piccola Leyla: le ladre sono proprio Betul e Sermin. Madre e figlia, disperate per la loro pessima condizione economica, sono arrivate fino a questo punto, e non possono negare l'evidenza. Furente come poche altre volte, l'Altun giunge alla conclusione che l'unica cosa da fare sia cacciare - di nuovo - entrambe da Villa Yaman. Betul e Sermin sono in preda al panico, ma c'è qualcuno che è pronto a tendere loro una mano. Vahap, che ha assistito a tutta la scena, all'insaputa di Abdulkadir, vuole ospitarle... Qui la trama completa di Terra Amara..