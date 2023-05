Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 20 maggio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 maggio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 20 maggio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 maggio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 maggio 2023 - Taylor non cederà al fascino di Ridge. Il Forrester, dopo il colloquio con la moglie, si presenterà a casa di Steffy e racconterà che Brooke ha deciso di concedergli il divorzio. Taylor ascolterà con attenzione il racconto del marito ma non accetterà di fare l'amore con lui, non prima che il suo innamorato abbia dimenticato la Logan. Intanto Thomas, pungolato da Hope, deciderà di mantenere il segreto di Sheila e le reggerà quindi il gioco. Per la Carter sarà una grande soddisfazione. Zende invece comunicherà a Quinn di voler chiedere a Paris di sposarlo... di nuovo! Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 maggio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 20 maggio 2023 - Eyup, ancora dietro le sbarre perché si è addossato la colpa dell'omicidio di Cengaver, richiede un incontro con Hatip. Il detenuto vuole minacciarlo: se non consegnerà entro 24 ore i soldi che gli ha promesso, dirà tutta la verità all'ex meccanico. A questo punto, sentendosi con le spalle al muro, lo spregevole imprenditore commissiona il suo assassinio e, poco dopo, Eyup viene pugnalato in carcere. Quest'ultimo viene trasportato d'urgenza in ospedale, dove però non riescono a salvarlo. L'Akkaya ne entra a conoscenza, ed inizia a sospettare che ci sia lo zampino di Demir...Qui la trama completa di Terra Amara.

