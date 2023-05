Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Taylor non vorrà andare a letto con Ridge, non prima che lui abbia dimenticato Brooke. Thomas reggerà il gioco a Sheila e non dirà nulla a suo padre.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 20 maggio 2023 dalle ore 13.45 su Canale5, Taylor non cederà al fascino di Ridge. Le Anticipazioni degli episodi della Soap ci rivelano che il Forrester, dopo il colloquio con la moglie, si presenterà a casa di Steffy e racconterà che Brooke ha deciso di concedergli il divorzio. Taylor ascolterà con attenzione il racconto del marito ma non accetterà di fare l'amore con lui, non prima che il suo innamorato abbia dimenticato la Logan. Intanto Thomas, pungolato da Hope, deciderà di mantenere il segreto di Sheila e le reggerà quindi il gioco. Per la Carter sarà una grande soddisfazione. Zende invece comunicherà a Quinn di voler chiedere a Paris di sposarlo... di nuovo!

Anticipazioni Beautiful: Ridge comunica a Steffy, Thomas e Taylor che Brooke gli concede il divorzio

Brooke ha lasciato libero Ridge e lo ha spinto tra le braccia di Taylor, concedendogli il divorzio. Il Forrester è rimasto senza parole e con il cuore a mille, per la sorpresa, si presenterà a casa di Steffy, per trovare conforto. Sia la ragazza che Thomas e Taylor, strabuzzeranno gli occhi nel sentire il racconto dello stilista e ovviamente Steffy approfitterà – sostenuta dal fratello – per spingere il suo papà ad accettare la separazione e a tornare a casa dalla loro famiglia. Intanto a casa di Carter, la situazione si farà sempre più bollente a causa di Grace. Paris rimarrà sbigottita dal sentire il Walton dare ragione a sua madre e spingerla ad accettare, qualora ci sia, la proposta di matrimonio di Zende.

Beautiful Anticipazioni: Taylor rifiuta di fare l'amore con Ridge sino a che...

Taylor capirà che Ridge è molto turbato per quello che è successo con Brooke e cercherà di rasserenarlo. I due si faranno molto vicini e durante la notte scoppierà la passione tra loro. La Hayes non vorrà però andare avanti e fermerà l'ex marito. Gli dirà di non voler fare l'amore con il consorte, non prima che lui abbia dimenticato la moglie e abbia chiuso completamente con lei. Lo stilista la ringrazierà per aver capito il momento e le prometterà di fare chiarezza nel suo cuore. Intanto alla Villa, Brooke informerà sia Hope che Liam della sua decisione. Sua figlia non ne sarà per nulla entusiasta e penserà di intervenire.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas regge il gioco di Sheila. Non dirà nulla

Mentre Zende informerà Quinn di voler chiedere ancora la mano di Paris e di essere convinto che stavolta la ragazza potrebbe dire di sì, Hope deciderà di parlare prima con Thomas e poi di nuovo con Ridge, del divorzio tra sua madre e lo stilista. La ragazza non otterrà nulla dal suo ex marito. Thomas ribadirà di non aver nessuna intenzione di aiutare Brooke e di voler sostenere invece sua madre. Accuserà ovviamente la Logan senior di essere lei l'unica responsabile di quello che è successo anche se è a conoscenza della verità. Il giovane Forrester deciderà di mantenere la bocca chiusa e lo confermerà alla Carter che, mentre sarà a Il Giardino a parlare con Deacon, lo chiamerà per accertarsi che lui tenga per sé quello che ha scoperto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 maggio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.