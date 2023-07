Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 2 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 2 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 luglio 2023 - Sheila sembra avere le ore contate. La Carter fa sapere a Deacon di voler rivedere il piccolo Hayes, dunque deve andare a far visita a Steffy. Il Bad Boy prova a dissuaderla, inutilmente. Intanto, Paris confessa a Zende di amare un altro, ossia Carter. Il giovane ha il cuore a pezzi. Dopodiché, Taylor permette alla Carter di entrare in casa, ma non appena sopraggiunge la figlia la caccia via; poco prima che la donna se ne vada, i ricordi della Forrester sulla sera della sparatoria cominciano a riaffiorare... Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 2 luglio 2023 - Hunkar apprende che sua nuora si è risvegliata dal coma, ed è impaziente di andare a farle visita. La suocera ha realmente temuto che la Altun non avrebbe mai più riaperto gli occhi: la sua famiglia avrebbe perduto un membro, ma soprattutto Adnan e Leyla sarebbero rimasti orfani di madre. Al suo capezzale, Hunkar stringe la mano della giovane, ancora sofferente, e, dopo averle chiesto nuovamente perdono per tutto il male che le ha inferto, le fa una promessa degna di nota: lei è e sarà per sempre dalla sua parte. Qui la trama completa di Terra Amara.

