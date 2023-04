Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 2 aprile 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 aprile 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 2 aprile 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 aprile 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 aprile 2023 - Brooke sarà ancora scossa dall’incontro con Taylor. La Hayes si è presentata da lei per proporle di aiutarla ma la Logan non è stata per nulla contenta. La loro conversazione verrà interrotta da Ridge, che si stupirà di questa visita inaspettata. Hope raggiungerà la madre poco dopo e continuerà a scusarsi con lei per averla lasciata sola e a complimentarsi con lei per come sta gestendo la situazione mentre Liam rimarrà a casa con i bambini e Douglas gli ripeterà di aver visto sua nonna baciare Babbo Natale. Intanto Taylor, nel suo studio, si troverà a discutere ancora con Sheila e si stupirà che la Carter sia così interessata a Brooke. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 aprile 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 2 aprile 2023 - Gaffur è nei guai fino al collo. L'ex capomastro degli Yaman è indebitato con il perfido Hatip, che ora pretende di riavere indietro l'ingente somma che gli aveva prestato. Gaffur, però, sa perfettamente di non disporre di quel denaro e, pertanto, tenta di racimolare la cifra in questione vendendo di nascosto - per non far sapere a Saniye in che pasticcio si sia cacciato - qualcosa che gli appartiene; tuttavia, capendo di non poter raccogliere in questo modo tutti quei soldi, escogita un altro piano, ben più folle e rischioso: inscenerà un furto in casa sua, per rubare e rivendere l'oro di famiglia... Qui la trama completa di Terra Amara.

