Beautiful Anticipazioni 2 aprile 2023: Taylor in allerta. Qualcosa non torna...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Hope e Ridge continueranno a sostenere Brooke, Taylor avrà uno strano incontro con Sheila e comincerà a temere che la rossa abbia in mente qualcosa.

Nelle puntate di Beautiful in onda il 2 aprile 2023 dalle ore 13.45 su Canale 5, Brooke sarà ancora scossa dall’incontro con Taylor. La Hayes si è presentata da lei per proporle di aiutarla ma la Logan non è stata per nulla contenta. La loro conversazione verrà interrotta da Ridge, che si stupirà di questa visita inaspettata. Hope raggiungerà la madre poco dopo e continuerà a scusarsi con lei per averla lasciata sola e a complimentarsi con lei per come sta gestendo la situazione mentre Liam rimarrà a casa con i bambini e Douglas gli ripeterà di aver visto sua nonna baciare Babbo Natale. Intanto Taylor, nel suo studio, si troverà a discutere ancora con Sheila e si stupirà che la Carter sia così interessata a Brooke.

Anticipazioni Beautiful: Brooke prega Ridge di non dire nulla a Taylor

Brooke è distrutta dall’inaspettato incontro con Taylor. La Logan non avrebbe mai immaginato che la sua nemica si presentasse da lei, preoccupata per le voci che circolano alla Forrester. La discussione surreale tra le sue storiche nemiche, è stata interrotta da Ridge, stupito pure lui di vedere la sua ex moglie a casa sua. Dopo che la dottoressa se ne sarà andata, Brooke rimarrà con suo marito e lo pregherà di non dire nulla a nessuno, nemmeno ai suoi figli. Nessuno dovrà sapere che lei ha ripreso a bere. Lo stilista le prometterà di mantenere questo segreto.

Beautiful Anticipazioni: Hope pronta a tutto per sua madre

Brooke e Ridge verranno raggiunti da Hope. La ragazza si sente ancora molto in colpa per aver lasciato la sua mamma da sola la notte di Capodanno e vuole assicurarle il suo supporto. La giovane, fiera di come Brooke stia gestendo le cose, prometterà a sua madre di mantenere pure lei il segreto e di tenere Steffy e Thomas all’oscuro di tutto. Hope non sa però che proprio a casa sua, c’è qualcuno che potrebbe mettere Brooke in difficoltà. Douglas infatti non ha ancora dimenticato cosa ha visto l’ultimo dell’anno e tornerà a dire a Liam di aver visto sua nonna baciare Babbo Natale.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor infastidita dalle domande di Sheila

Dopo aver lasciato casa di Brooke, Taylor tornerà nel suo ufficio, dove riceverà un’altra visita di Sheila. La Carter le assicurerà di non volerle più chiedere un supporto psicologico ma di voler sapere come stia la sua famiglia. Poi le domanderà di Brooke e fingerà di aver capito che qualcosa non va. La dottoressa sarà infastidita dalle domande della rossa e cercherà di capire perché sia così interessata - quasi tormentata - dalla bionda. Sheila le confesserà di essere ancora molto arrabbiata per il faccia a faccia avuto con la Logan e di ritenerla una persona fredda e senza cuore, non come Taylor, capace di perdonare. La psichiatra però non si lascerà abbindolare e si accerterà che la malefica non abbia qualcosa in mente.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.