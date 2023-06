Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 18 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 giugno 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 18 giugno 2023, su Canale 5.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 giugno 2023 - Steffy continuerà a pensare che Liam sia suo marito e si stupirà tantissimo quando rivedrà la sua adorata Kelly, molto cresciuta. La ragazza capirà che qualcosa di grave è successo alla sua memoria e che non ricorda solo la sua sparatoria. Intanto in ospedale proseguirà la faida tra Brooke e Taylor. Le due non saranno per nulla d'accordo. La prima vorrà rivelare alla Forrester tutto quello che è accaduto mentre la seconda non avrà alcuna intenzione di sconvolgere la figlia con racconti tristi e traumatici, che potrebbero farla soffrire o peggio, condizionare la sua salute. Intanto, approfittando di Steffy sveglia e con il parere positivo dei medici, Baker interrogherà i testimoni e toccherà molto presto anche a Sheila. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 18 giugno 2023 - Julide è stata incastrata. Sermin, determinata a sbarazzarsi del procuratore, ritenendola l'unico ostacolo tra lei e Sabahattin, alla fine è riuscita a farla cadere nella sua trappola. Nell'appartamento di Julide sono state rinvenute delle banconote riconducibili ad un caso di corruzione. Nonostante abbia provato a discolparsi, giurando di non aver neanche mai visto quei soldi in vita sua, ormai è sotto accusa. Pertanto, ritiene che l'unica cosa da fare sia dare le dimissioni. Interviene il primario, che la sprona a non arrendersi. Intanto, Sabahattin si mette anche ad indagare, convinto che ci sia dietro lo zampino di un suo nemico. Chissà quando scoprirà che si tratta proprio di Sermin! Qui la trama completa di Terra Amara.

