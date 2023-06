Beautiful Anticipazioni 18 giugno 2023: Le cose si complicano con Steffy e Liam. Brooke non ne può più!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Steffy, vedendo Liam, sarà convinta che il ragazzo sia ancora suo marito. La ragazza ha dimenticato Finn.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate in onda il 18 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Steffy continuerà a pensare che Liam sia suo marito e si stupirà tantissimo quando rivedrà la sua adorata Kelly, molto cresciuta. La ragazza capirà che qualcosa di grave è successo alla sua memoria e che non ricorda solo la sua sparatoria. Intanto in ospedale proseguirà la faida tra Brooke e Taylor. Le due non saranno per nulla d'accordo. La prima vorrà rivelare alla Forrester tutto quello che è accaduto mentre la seconda non avrà alcuna intenzione di sconvolgere la figlia con racconti tristi e traumatici, che potrebbero farla soffrire o peggio, condizionare la sua salute. Intanto, approfittando di Steffy sveglia e con il parere positivo dei medici, Baker interrogherà i testimoni e toccherà molto presto anche a Sheila.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke preoccupata per Hope e fa bene…

Brooke è convinta che sua figlia abbia bisogno di lei, visto che Liam è corso al capezzale della sua ex. La bionda teme che la sua bambina possa essere preoccupata di un riavvicinamento tra suo marito e Steffy, soprattutto dopo che la Forrester ha rivelato di ricordare di essere sposata ancora con lo Spencer. La bionda cercherà in tutti i modi di impedire che questa situazione continui ma sta incontrando l'opposizione di Taylor ma anche quella di Liam, spaventato che la Forrester possa soffrire più del dovuto. Ma Brooke sarà indomita!

Anticipazioni Beautiful: Nessuno ha il coraggio di confessare la verità a Steffy

Steffy non ricorda proprio nulla della notte in cui le hanno sparato e non rammenta neanche Finn e Hayes. Tutti sono in pena per lei ma nessuno ha il coraggio di rivelarle la verità, soprattutto non dopo che la ragazza ha chiesto di rivedere Kelly, la sua bambina, che le manca terribilmente. Liam deciderà di portargliela in ospedale e l'incontro tra mamma e figlia sarà struggente. Steffy però capirà che qualcosa non va. La piccola è cresciuta tantissimo e comprenderà di aver dimenticato molto più della sparatoria. Sconvolta e agitata chiederà allo Spencer di starle accanto e di riportarla presto a casa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Baker interroga Steffy

Il vedere Steffy con in braccio Kelly ha intenerito tutti tranne Brooke continuerà a insistere affinché la ragazza venga informata di tutto. Nessuno avrà ancora il coraggio di rivelarle nulla almeno fino a quando Bridget non avrà dato il suo ok. La dottoressa permetterà però a Baker di interrogare Steffy per scoprire cosa sia successo e se abbia qualche ricordo, anche se sbiadito. Il detective, accompagnato da Ridge, entrerà nella stanza della Forrester ma lei continuerà ad avere solo piccolo lampi, poco utili alle indagini.

