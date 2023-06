Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 17 giugno 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 giugno 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 16 giugno 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 giugno 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 giugno 2023 - Quinn ascolterà tutta la conversazione tra Paris e Carter e scoprirà che tra loro c’è stata una storia d’amore. La Fuller, una volta che l’avvocato sarà rimasto solo, uscirà allo scoperto e il Walton le confermerà di essere andato a letto con Paris e che tra loro ci fosse del tenero. Carter le dirà però anche che il suo non era vero amore e le confesserà di essere ancora innamorato di lei. Intanto Bridget informerà Taylor che le condizioni di salute di Steffy sono stabili ma che per la memoria potrebbe volerci del tempo. Sheila invece racconterà a Deacon di aver salvato la vita alla Hayes. Tra Brooke e Taylor si scatenerà una faida. Le due si troveranno in disaccordo sul fatto di dire o meno la verità a Steffy su quanto successo e sulla morte di Finn. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 giugno 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 17 giugno 2023 - la figlia adottiva di Saniye e Gaffur ha promesso al signore che non aprirà bocca: non rivelerà a nessuno dove si trovano Adnan e Leyla. Tuttavia, poco dopo, Hunkar interroga Uzum, tentando così di farsi dire che cosa ha scoperto. La donna riuscirà ad estorcerle la preziosa informazione? Intanto, in carcere, Zuleyha è disperata al pensiero che i suoi figlioletti siano lontani dalla tenuta, con degli sconosciuti. E mentre si strazia dal dolore, la giovane accusa un improvviso malore. La Altun viene trasportata d'urgenza in ospedale. Sarà grave? Qui la trama completa di Terra Amara.

