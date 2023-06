Beautiful Anticipazioni 17 giugno 2023: Confessioni bollenti. Carter, Brooke e Taylor all'attacco!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Quinn scoprirà che Carter e Paris sono stati insieme. L'avvocato le rivelerà di aver cercato di dimenticarla ma senza successo.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate in onda il 17 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Quinn ascolterà tutta la conversazione tra Paris e Carter e scoprirà che tra loro c’è stata una storia d’amore. La Fuller, una volta che l’avvocato sarà rimasto solo, uscirà allo scoperto e il Walton le confermerà di essere andato a letto con Paris e che tra loro ci fosse del tenero. Carter le dirà però anche che il suo non era vero amore e le confesserà di essere ancora innamorato di lei. Intanto Bridget informerà Taylor che le condizioni di salute di Steffy sono stabili ma che per la memoria potrebbe volerci del tempo. Sheila invece racconterà a Deacon di aver salvato la vita alla Hayes. Tra Brooke e Taylor si scatenerà una faida. Le due si troveranno in disaccordo sul fatto di dire o meno la verità a Steffy su quanto successo e sulla morte di Finn.

Beautiful Anticipazioni: Carter confessa a Quinn di amarla ancora

Paris ha affrontato faccia a faccia Carter per avere delle spiegazioni sulla loro rottura. Il Walton le ha confermato di voler chiudere e di volerla vedere accanto a Zende, pronto a tornare alla carica con lei. La loro conversazione è stata origliata da Quinn. Quando Carter rimarrà solo, la Fuller si presenterà davanti a lui e gli farà capire di aver sentito tutto. Il ragazzo le confesserà di essersi consolato con la Buckingham e di aver cercato di dimenticarla. Carter dirà a Quinn di essere ancora innamorato di lei ma di essersi messo da parte per rispettare Eric e la sua famiglia .

Anticipazioni Beautiful: Steffy riacquisterà la memoria?

Quinn sarà felice per la confessione di Carter e si farà sfuggire qualche dettaglio sulla sua relazione con Eric, che sembrerà non essersi per nulla sistemata. La Fuller farà capire al Walton di essere ancora legata a lui, cosa che renderà l’avvocato molto contento. Intanto in ospedale, Bridget darà alcune informazioni a Taylor. La dottoressa condividerà con la Hayes le sue preoccupazioni sulla memoria di Steffy. Sebbene infatti le sue condizioni fisiche siano in netto miglioramento, non è detto che la ragazza riacquisti velocemente i suoi ricordi. Le cose potrebbero essere più complicate e lente del previsto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila rivela a Deacon di aver salvato Taylor.

Deacon cercherà di rincuorare Sheila ma la Carter non riuscirà a calmarsi. La donna nasconde un grande segreto e di certo non potrà rivelare allo Sharpe di aver ucciso lei Finn e sparato a Steffy. La rossa gli confesserà solo di aver salvato la vita a Taylor e di aver conquistato quindi la sua fiducia. Deacon sarà sconvolto dal sapere questa grande novità ma sarebbe ancora più sotto shock se sapesse la verità sulla sua amica, che sta cercando di rincuorare senza grande successo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke, preoccupata per Hope, si scontra con Taylor

Steffy si è svegliata ma c’è un problema. La ragazza non ricorda nulla né delle ore precedenti né degli ultimi anni. Purtroppo la sua famiglia e Bridget ne avranno conferma quando la ragazza, vedendo Liam, si rivolgerà a lui come fosse ancora suo marito. La Forrester ha cancellato dalla sua memoria il povero Finn e questa sarà una notizia terribile, che farà sbiancare sia Taylor, che Brooke e Hope. Ma mentre la Hayes chiederà a Bridget se sua figlia recupererà mai i suoi ricordi - e la dottoressa tenterà di rincuorarla che simili situazioni, possono verificarsi dopo un simile trauma - Brooke vorrà immediatamente risolvere questa situazione. La bionda insisterà affinché Steffy venga informata quanto prima che Liam non è più suo marito e che qualcuno trovi il coraggio di dirglielo. Questo atteggiamento la porterà a trovarsi in disaccordo con Taylor, pronta a difendere la sua bambina da altri traumi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 giugno 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.