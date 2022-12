Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 17 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 dicembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 17 dicembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 dicembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 dicembre 2022 -Sheila Carter cercherà di convincere Deacon ad allearsi con lei. I due si sono incontrati per caso a Il Giardino e alla donna non è sembrato vero che un'altra persona, oltre lei, abbia dei problemi con i Forrester. La terribile rossa non vorrà farsi sfuggire l'occasione di avere un alleato in questa lotta che sembra non avere fine. Ma lo Sharpe, spaventato di rimettersi nei guai, non sembrerà per nulla contento di questa proposta. Intanto Ridge e Steffy si incontreranno e lo stilista racconterà alla figlia del ritorno del padre di Hope. Entrambi saranno preoccupati; Hope e Finn dovranno guardarsi le spalle dai loro pazzi genitori. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 17 dicembre 2022.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 dicembre 2022

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 17 dicembre 2022 -Fekeli ha trovato Azize, ed ora lei lo sta mettendo al corrente di una verità sconcertante: Hunkar era innamorata di lui, però il padre la costrinse a sposare Adnan Yaman. In seguito, Fekeli riaccompagna Azize alla tenuta. Anche Demir, visto quanto appena accaduto, sta pensando di tornare a casa...Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 12 al 17 dicembre 2022.