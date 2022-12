Beautiful Anticipazioni 17 dicembre 2022: Sheila all'attacco. Ridge e Steffy pronti a rispondere la fuoco!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Sheila continuerà a insistere con Deacon affinché accetti di allearsi per sconfiggere i Forrester. Intanto Ridge e Steffy rifletteranno sul grande pericolo che stanno correndo Hope e Finn.

Sheila all'attacco. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda su Canale 5 il 17 dicembre 2022 alle ore 13.50, Sheila Carter cercherà di convincere Deacon ad allearsi con lei. I due si sono incontrati per caso a Il Giardino e alla donna non è sembrato vero che un'altra persona, oltre lei, abbia dei problemi con i Forrester. La terribile rossa non vorrà farsi sfuggire l'occasione di avere un alleato in questa lotta che sembra non avere fine. Ma lo Sharpe, spaventato di rimettersi nei guai, non sembrerà per nulla contento di questa proposta. Intanto Ridge e Steffy si incontreranno e lo stilista racconterà alla figlia del ritorno del padre di Hope. Entrambi saranno preoccupati; Hope e Finn dovranno guardarsi le spalle dai loro pazzi genitori.

Anticipazioni Beautiful: Un incontro potrebbe rimescolare le carte in tavola

Un incontro malefico condannerà i Forrester. Sheila e Deacon si sono trovati casualmente a Il Giardino e stanno passando la serata insieme tra confidenze e alcol. La Carter ha scoperto che lo Sharpe ha il suo stesso problema e ha ovviamente colto la palla al balzo per trovare un alleato. Ma non sarà facile convincere il padre di Hope a rimettersi contro la famiglia di sua figlia e a rischiare nuovamente il tutto e per tutto e Sheila dovrà faticare non poco.

Sheila all'attacco: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 17 dicembre 2022

Deacon non sembrerà voler ascoltare la proposta di Sheila, benché desideri quanto lei ricucire il suo rapporto con la figlia. Lo Sharpe avrà molta paura di finire nuovamente dietro le sbarre e conosce perfettamente quanto sia pericolosa la Carter e dove possa arrivare con i suoi piani. Ma la malefica rossa non demorderà. Convinta che un'alleanza con il suo “nuovo amico” sia la cosa migliore da fare, continuerà a insistere e gli offrirà una succulenta prospettiva: loro insieme ai figli e i Forrester fuori gioco. Deacon alla fine cederà o rimarrà fedele alla sua opinione. Lo scopriremo molto presto.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Steffy in pensiero per Hope e Finn

Nella puntata di Beautiful del 17 dicembre 2022 vedremo Ridge raggiungere Steffy per parlare di questioni di lavoro. Lo stilista rivelerà alla figlia di essere reduce da un incontro assurdo e le dirà che Deacon è appena torna in città e si è presentato allo chalet, invitato da Hope. La Forrester sgranerà gli occhi e sarà ancora più perplessa quando scoprirà che la sua sorellastra ha espresso il chiaro desiderio di ricostruire un rapporto con suo padre. Ridge sarà altrettanto scioccato e i due rifletteranno sul grande pericolo che Finn da una parte e la piccola Logan dall'altra, stanno correndo a causa dei loro pazzi genitori.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 17 dicembre 2022.

