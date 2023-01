Beautiful e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 14 gennaio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful e Terra Amara - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 gennaio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 14 gennaio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.30, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 gennaio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 gennaio 2023 - vedremo Steffy e Liam ancora molto irritati dal racconto di Hope e Finn. Sebbene i due ragazzi non incolpino i coniugi di nulla, cercheranno di spronarli ancora a non lasciarsi condizionare da Sheila e Deacon, nonostante tutto. Liam soprattutto sarà perentorio. Né sua moglie né il Finnegan dovranno più avvicinarsi ai loro genitori e dovranno tenerli lontani. Intanto Quinn continuerà ad autoconvincersi che le cose con Eric si stiano sistemando. Il fatto che suo marito avesse voglia di fare l'amore con lei, significa che qualcosa è cambiato e scoprirà cosa lo abbia così tanto rinvigorito. Shauna le starà vicina come sempre. Peccato però che la Fuller ignori che a ringalluzzire il marito ci abbia pensato una Logan. Eric è certo che la sua unica cura sia stata Donna e rimarrà ancora a farsi coccolare da lei e a trascorrere con lei momenti felici. E accadrà ancora una volta qualcosa di magico! Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 14 gennaio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 7 gennaio 2023 - Mujgan ha finalmente ritrovato il sorriso, al fianco del suo promesso sposo. Nel frattempo, Zuleyha, rinchiusa nell'istituto psichiatrico, è in preda alla disperazione. Nel momento in cui il marito viene rilasciato e rientra alla villa, scopre che cosa le è accaduto e decide d'intervenire. Tuttavia, la madre non vuole metterlo al corrente su quale sia l'ospedale in cui è ricoverata la moglie; a rivelarglielo però sarà Seher. Demir guida tutta la notte per raggiungere la Altun e, alla fine, riesce a trovarla e a riportarla a casa. L'ex sarta appare ancora turbata per le torture subite in sanatorio... si riprenderà? Qui la trama completa di Terra Amara.

